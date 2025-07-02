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娛樂 日韓

MLB轉播見證男孩情誼！最棒的生日禮物感動233萬人 木村女兒也讚嘆

〔記者陳慧玲／台北報導〕無論是演唱會或是球賽現場，透過空拍機或是轉播攝影機，常能捕捉到一些動人畫面，近日在MLB美國職棒大聯盟看台上，就出現一幕超動人的真摯友情畫面，光是在臉書和Instagram就吸引超過233萬人按讚，其中還包括木村拓哉大女兒木村心美也被感動按讚。

MLB球場看台上，黑帽男孩努力示意白衣男孩過生日，希望引起球員注意。（翻攝自臉書）MLB球場看台上，黑帽男孩努力示意白衣男孩過生日，希望引起球員注意。（翻攝自臉書）

MLB在社群分享短影片，主旨寫道「我們都需要這樣的朋友」，影片中可以看到看台區幾位小男孩看棒球，其中一位戴黑帽子，光著上身的男孩非常熱血，指著白色上衣男孩用力說出：「今天是他生日！」希望有機會幫壽星朋友爭取到一顆球。

穿白衣的壽星滿心期待準備接球，黑帽小男孩神情緊張。（翻攝自臉書）穿白衣的壽星滿心期待準備接球，黑帽小男孩神情緊張。（翻攝自臉書）

壽星男孩揮揮手，滿心期待舉起手準備接球，結果球員真的把棒球丟上去給他，小男孩順利接到棒球，轉播球賽的主播也說：「這是生日禮物啊！」

白衣小男孩順利接到球，身旁男孩都為他開心。（翻攝自臉書）白衣小男孩順利接到球，身旁男孩都為他開心。（翻攝自臉書）

壽星男孩開心接到球，身邊的男孩為他喝采，畫面感動數百萬網友。（翻攝自臉書）壽星男孩開心接到球，身邊的男孩為他喝采，畫面感動數百萬網友。（翻攝自臉書）

感人的是，壽星男孩接到棒球，黑帽男孩比他還開心，猛拍壽星，最動人的是男孩們臉上的笑容，與彼此的互動，讓網友看到最真摯的情誼，影片在社群快速發酵傳播，留言區也相當熱鬧，有網友誇讚：「多麼優秀的教育典範啊！所有的哥兒們都為他們的男孩興奮不已。」

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