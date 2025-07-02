我真的很開心！奈良美智親自解惑「對Lily畫展真實想法」
許韶恩坦言繪畫時有參考奈良美智的作品，釣出本人回應。（資料照）
王靖惟／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕小S女兒「Lily」許韶恩上月29日舉辦首場畫展《Prey of Prey》，受訪時坦言有參考藝術大師奈良美智的作品，釣出奈良美智以3個大笑表情符號回應，沒想到竟有不少網友認為是負面評價。稍早奈良美智也二度發文澄清，並以「正體中文」寫下對Lily畫展的評價。
奈良美智昨（1）日發布的3個大笑表情符號貼文一曝光，引不少網友分析，日本人的個性較為客氣，一般而言會說場面話，多少會稱讚或是鼓勵，然而，奈良美智的貼文沒有附上Lily的作品，更沒有評論賞析，3個笑臉表情符號可能是「我要笑死」的意思，應該不是什麼正面含義。
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奈良美智今（2）日發文解釋，她聽到Lily有參考她的作品感到很開心。（翻攝自X）
對此，奈良美智今（2）日二度發文解釋，還貼心用正體中文寫下，「為了避免誤會，我想發一篇文說明一下，她說我是對她有影響的作家，我聽了真的很開心！」
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