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世界末日前想做什麼？ 林襄鬆口做這事

世界末日前想做什麼？林襄鬆口給答案。（翻攝自林襄臉書）世界末日前想做什麼？林襄鬆口給答案。（翻攝自林襄臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台日社群瘋傳謠言，稱「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」，甚至表示震央位於台灣、菲律賓、日本交界海域，還會引發海底爆炸與海嘯，讓不少民眾開始恐慌囤水備糧。

然而，此說法其實源自日本漫畫作品《我所看見的未來》，作者也已多次澄清「並非預言」。事實上，過往類似的末日預言屢見不鮮，最後都未成真。

林襄有「啦啦隊女神」封號。（翻攝自林襄臉書）林襄有「啦啦隊女神」封號。（翻攝自林襄臉書）

「啦啦隊女神」林襄1日也在臉書討論這問題，她說：「大家一直說7/5世界末日要來了你們世界末日想做什麼～？」林襄接著表示：「我的話，是趁世界末日來臨之前，趕快把漂亮的照片發一發。」

「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」傳聞來自日本漫畫家龍樹諒1999年出版的《我所看見的未來》，書中記錄她在夢中看見的畫面，其中最知名的是2011年311東日本大地震，她曾在夢中畫下海嘯場景，因此被部分讀者視為「神準預言」，但在2021年出版的重製版中，她也畫到「2025年7月5日」這個夢境，描述強震與海嘯，地點疑似在台日菲交界，引發網友熱議。

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