《惜花芷》男星兩年沒戲拍登熱搜 脫口「退休了」網揭殘酷內幕

胡一天因兩年多沒進組登上微博熱搜，曾自曝靠帶貨還貸款。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男演員胡一天因「673天未進劇組」登上熱搜，加上他在機場在被粉絲「貼臉追問」何時進組時，胡一天脫口喊出「退休了」再度掀起一波話題。

胡一天自2023年8月份拍攝戲劇《惜花芷》殺青之後，已經快兩年沒有接下拍攝工作，一句「退休了」雖帶有玩笑意味，卻也透露出一絲無奈與自嘲。有網友指出他當時神情略顯尷尬，甚至「快要哭了」的模樣，顯示他對當前處境有清醒認知，也可能感受到來自外界的壓力與期待。

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有小彭于晏之稱的胡一天憑藉《致我們單純的小美好》中江辰一角爆紅，被譽為「初戀臉」代表人物，隨後接連出演《絕代雙驕》、《民國奇探》、《暗戀·橘生淮南》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》等熱門IP，曾是華策力捧的「太子爺」。然而，自從跳槽後，資源明顯下滑。

據悉胡一天對劇本要求極高，堅持只接男主戲，拒絕配角邀約，導致可選項目大幅減少。但在當前劇本資源緊縮、投資保守的情況下，這種「寧缺毋濫」的策略雖可理解，卻也讓他錯失曝光機會。

胡一天自從《惜花芷》殺青之後，已經快兩年沒有接下拍攝工作。（翻攝自網路）

胡一天的回應影片曝光之後，瞬間登上微博熱搜，不少網友也紛紛留言表示「前公司再不好，他的戲也沒斷啊，結果換了現公司，一點水花沒了」、「曾經也是很紅，怎麼會這樣」、「娛樂圈更新換代的速度太快了，只能說他可能不是不進組，而是沒人找他了」，其實，胡一天過去也曾坦承目前是靠直播在還房貸，並曾曬出畫作回應「工作間的抽象創作」，顯示他並未完全脫離舞台。雖然沒有戲約上門，不過他仍專注在演藝活動上，日前還出席中國雜誌《時尚芭莎》的年度派對活動。

他也曾表示希望挑戰更多元角色如偵探、創業題材，展現轉型意願。粉絲對他的態度亦呈兩極：一派催促他「別再挑了」，另一派則支持他沉澱等待好劇本。

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