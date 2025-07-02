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娛樂 最新消息

孫安佐持火焰槍不起訴 前經紀人妨害公務起訴

〔記者王定傳／台北報導〕孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（已改名孫健豪）去年6月因攜帶「火焰槍」現身北市信義區，引發各界側目，警方上門搜索，查扣改裝火焰槍身、匕首、彈頭等物，台北地檢署複訊後依諭令孫安佐30萬交保，責付孫鵬，限制住居；經進一步鑑定，他所持有的彈頭並無殺傷力，火焰槍則因無法鑑驗無從認定是否屬管制槍械，台北地檢署今處分不起訴，但孫的前經紀人朱翊銘因在警方搜索時有拉扯警員致受傷情形，依妨害公務及傷害罪嫌起訴。

孫安佐當時30萬交保，還比出漫畫《咒術迴戰》手勢。（資料照）孫安佐當時30萬交保，還比出漫畫《咒術迴戰》手勢。（資料照）

去年6月16日，孫安佐與朱翊銘攜帶瓦斯火槍現身北市信義區某夜店外，成為全場焦點，但也引起檢警高度關注；北檢19日指揮警方至孫安佐和朱翊銘住處搜索，查扣不明粉末、改裝火焰槍身、匕首、彈頭17顆、空包彈20顆，戰術腰包、瓦斯罐等物，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例。

經刑事局鑑定，該匕首非管制刀械，彈頭為銅包衣彈頭及金屬彈頭、空包彈不具金屬彈頭，均不具殺傷力，至於火焰槍送刑事局、調查局鑑定均無法檢驗，最後送中央警察大學仍因「火焰噴射器非屬使用火藥為發射能量來源的火藥槍，亦非使用壓縮氣體為能量來源的空氣槍，無法發射固體拋射」而認無法鑑驗，因而無從認定火焰槍是否屬於管制槍械，因此處分2人不起訴；不過，在警方搜索其住處時，有拉扯員警導致他右側肩膀挫傷等傷勢而被告，檢方調查後依傷害及妨害公務嫌起訴朱。

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