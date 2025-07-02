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娛樂 最新消息

12星座「吸金能力」排行出爐 摩羯最會賺、雙魚靠運氣吃飯

〔記者侯家瑜／台北報導〕有人靠實力賺錢、有人靠直覺理財，也有人靠魅力就能吸引財神爺上門！每個星座的吸金風格都不一樣。這次神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師分析12星座的「吸金指數排行榜」，看看誰是錢包永遠鼓鼓的第一名，又是誰最需要學會理性理財？

阿谷老師分析12星座的「吸金指數排行榜」。（秦芸殿提供）阿谷老師分析12星座的「吸金指數排行榜」。（秦芸殿提供）

摩羯座｜吸金指數：95%

工作狂代表！摩羯賺錢不靠運氣，靠「我比你早起三小時」，穩紮穩打、野心滿滿，眼裡只有目標和存款，退休金提早準備好那種。

金牛座｜吸金指數：90%

最懂錢的星座之一！金牛對金錢有直覺，花得精準、存得狠，重視資產累積，賺錢方式務實又有效，尤其擅長投資理財和副業變現。

天蠍座｜吸金指數：88%

野心強烈＋行動力高！只要鎖定財富目標就會低調努力到底，天蠍也很會操作機密計劃型收入，懂得走捷徑、掌握人心，是高階吸金者。

射手座｜吸金指數：85%

愛冒險＝敢投資！射手對新興產業、海外機會、創業題材有強大敏銳度，有時一場冒險就翻倍資產，但要注意花錢速度也跟得上賺錢速度。

處女座｜吸金指數：82%

分析力強＋抗壓性高！處女座不衝動投資，每一分錢都花在刀口上，擅長長期規劃、精算成本，是理財教科書代表。

獅子座｜吸金指數：80%

魅力變現型！靠領導力、氣場、創意賺錢的獅子，容易在舞台上發光發熱，只要給他一個機會，財富就會自己找上門。

巨蟹座｜吸金指數：78%

重視穩定！會挑選安全路徑來賺錢，通常不是一夜暴富型，但靠細水長流的存錢習慣與家庭理財觀念，最終也能小富自得。

♈ 牡羊座｜吸金指數：75%

行動超快！腦袋轉得比誰都快，有賺錢機會一定第一個衝，但容易衝動投資、太熱血沒規劃，建議找個會管錢的搭檔一起衝。

雙子座｜吸金指數：72%

點子王＋超靈活！適合多角經營或斜槓副業，但缺點是興趣易變，賺錢計畫換得也很快，錢進得快也容易花光，記得養成存錢習慣。

天秤座｜吸金指數：68%

人脈型財運！不一定自己拼命工作，但靠社交、合夥、合作就能獲利，唯一風險是猶豫不決錯失好機會，要快狠準一點。

水瓶座｜吸金指數：60%

創意型收入來源超多！但不太在乎錢，也不擅長日常理財，他更重視自由與理念，通常賺錢是為了活出想要的生活。

雙魚座｜吸金指數：55%

容易心軟借錢、容易被話術打動！花錢憑情緒，財運也跟著起伏不定，但有時靈感爆棚、靠直覺也能一夜暴富，就看運氣跟覺醒時間點。

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