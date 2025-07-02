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娛樂 最新消息

Lily畫展「致敬奈良美智」釣出本尊 網見發文藏玄機：捏把冷汗

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S女兒「Lily」許韶恩上月29日舉辦首場畫展《Prey of Prey》，受訪時坦言，靈感來自生活，也有參考多位藝術大師的作品，其中包括奈良美智。對此，奈良美智在社群發文回應，貼文中的表情符號引起諸多揣測，網紅德州媽媽看後表示，揣摩不出真實語意，但是有替Lily捏把冷汗的感覺。

「Lily」許韶恩上月29日舉辦首場畫展《Prey of Prey》。（資料照）「Lily」許韶恩上月29日舉辦首場畫展《Prey of Prey》。（資料照）

Lily先前受訪時指出，畫作創作靈感源自生活，以及對於藝術家的欣賞，這回參考安迪沃荷（Andy Warhol）、奈良美智等藝術大師。奈良美智注意到此事後在社群平台PO出Lily的照片寫下，「影響を受けたアーチストは？（受到哪位藝術家的影響？）」並附上3個笑臉表情符號。

奈良美智發文藏玄機，引起網友揣測。（翻攝自Ｘ）奈良美智發文藏玄機，引起網友揣測。（翻攝自Ｘ）

貼文曝光後，立刻引起諸多聯想。有網友分析，日本人的個性較為客氣，一般而言會說場面話，多少會稱讚或是鼓勵，然而，奈良美智的貼文沒有附上Lily的作品，更沒有評論賞析，3個笑臉表情符號可能是「我要笑死」的意思。

見此，德州媽媽在臉書發文表示，她揣摩不出奈良美智的真實語意，不過，認為被藝術家注意到作品中的「致敬」，自己替Lily捏把冷汗，直言「這是用公共資源的雙面刃。」

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