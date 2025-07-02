7月5日災難預言掀恐慌 馬雅末日翻版上演？

〔記者傅茗渝／台北報導〕台日社群瘋傳謠言，指稱「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」，甚至稱震央位於台灣、菲律賓、日本交界海域，還會引發海底爆炸與海嘯，讓不少民眾開始恐慌囤水備糧。然而，這項說法其實源自日本漫畫作品《我所看見的未來》，作者也已多次澄清「並非預言」。事實上，過往類似的末日預言屢見不鮮，最後都未成真。

日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》，因預言311地震成真而被封為「預言漫畫」。（翻攝自X）

這項傳聞來自日本漫畫家龍樹諒1999年出版的《我所看見的未來》，書中記錄她在夢中看見的畫面，其中最知名的是2011年311東日本大地震，她曾在夢中畫下海嘯場景，因此被部分讀者視為「神準預言」。但在2021年出版的重製版中，她也畫到「2025年7月5日」這個夢境，描述強震與海嘯，地點疑似在台日菲交界，引發網友熱議。

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星座專家唐綺陽針對7月5日災難預言，強調「沒有末日」。（翻攝自臉書）

面對外界將漫畫內容解讀成預言，龍樹諒多次公開澄清，她只是把夢畫下來，「夢到的日期不代表現實會發生」，強調自己並非預言家，也無災難警示意圖，呼籲讀者理性看待。針對這波謠言，星座專家唐綺陽也強調「沒、有、末、日」，她解釋，七月的確變動劇烈，因天王星跨欄，日子「不按牌理」，再加上海王星逆行、土星逆行與水星逆行，能量髮夾彎，但她呼籲「大家好好活著，跟我一樣相信沒有末日」。

2012年曾盛傳馬雅曆法預言世界末日，最終證實為誤解。（翻攝自pexels）

其實，人類對「世界末日」的恐懼從未間斷。最著名的是2012年馬雅末日預言，當時有人稱馬雅長紀曆在2012年12月21日結束，地球將毀滅，甚至有電影以此為題材大賣。但考古學家指出，馬雅曆法只是紀元結束並進入新週期，與毀滅無關。除此之外，還有1999年諾查丹瑪斯「恐怖大王」說、2000年Y2K電腦危機、2003年「Nibiru行星撞地球」、以及2021年有人誤解馬雅曆法再次預言末日，最終都未發生。

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