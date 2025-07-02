衣服透光露BRA大解放 李多慧「胸猛辣照」放送

李多慧衣物透光透出bra，放送胸猛北半球。（圖翻攝自le_dahye Instagram）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台為球隊應援兩年多，所到之處都是萬人迷，日前公布在投幣販賣機前方拍照的照片，身穿白色細肩帶搭上小外套的畫面清新又健康，細腰加上可愛笑容，引發朝聖，但衣服似乎是太透光，隱約透出膚色的BRA，但李多慧並不在意，依舊笑得堪比陽光，畫面似乎充滿香氣，日系又唯美。

李多慧可愛小表情，粉絲愛死。（圖翻攝自le_dahye Instagram）

李多慧不時會與粉絲分享生活點滴。（圖翻攝自le_dahye Instagram）

李多慧穿著白色細肩帶背心，輕薄布料若隱若現出膚色內衣，短版上衣設計露出中空纖細腰身，低胸剪裁微露兇猛北半球，搭上半露肩小外套穿法，配上藍色露腿小熱褲，白皙長腿加上翹挺臀部，露得健康又養眼，臉上洋溢笑容，加上健美炸裂腹肌，搭配搞怪小表情，吸引粉絲前來IG朝聖。

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李多慧可愛小表情，粉絲愛死。（圖翻攝自le_dahye Instagram）

李多慧放送好身材。（圖翻攝自le_dahye Instagram）

李多慧常在社群分享生活，體態健美又火辣，日前上傳一段影片，自嘲腹肌的養成秘訣全是靠吸氣，她表示「我腹肌的祕訣是…」，影片中她高舉雙手吸氣，展現出結實腹肌線條，當觀眾拍照結束，立刻解除「擺拍模式」放鬆吐氣，腰部的肉肉瞬間現形「溢出」短裙，可愛舉動瞬間融化大批網友，李多慧拿自己腰間小肉肉開玩笑，再度圈走一大票粉絲。

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