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馬景濤暈倒復工 重回現場展親民

馬景濤上個月下旬在一場活動突在鏡頭前昏倒（圖右），康復後日前重回現場發放礦泉水（圖左）。（翻攝自微博）馬景濤上個月下旬在一場活動突在鏡頭前昏倒（圖右），康復後日前重回現場發放礦泉水（圖左）。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲資深演員馬景濤上個月下旬在中國杭州宋城主題公園參與《倚天屠龍記》直播活動，突在鏡頭前昏倒，畫面一度嚇壞大批觀眾。直播中斷後，他健康狀況引起外界高度關注。對此，馬景濤所屬天心兄弟工作室對外回應「已無大礙」。

事隔1個星期，馬景濤日前再度重返事發地點復工，知情人士向媒體透露，他先完成之前因暈倒中斷直播，當場吸引大批粉絲到場支持，「馬景濤因擔心炎熱天氣又引發中暑意外，特地在演出前身穿黑色背心，站在攤子前親自為現場觀眾發送礦泉水」，展現親民另一面。

不少網友敬佩馬景濤，紛紛留言「濤哥真的很努力」、「一天2萬我也會去賺」、「挺好的，這年紀還能掙錢」、「曾經的大明星不容易」。

據了解，馬景濤因行程繁忙，昏倒當天之前已連續4天參與主題活動，當時杭州氣溫高達35度，又下雨潮濕悶熱，他身穿厚重戲服、全情投入演出，唱跳一小時後臉色驟變，最終重心不穩、後仰倒地，後腦著地。當下現場人員立刻上前協助並大喊「斷播」，直播也隨即被切斷。

 

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