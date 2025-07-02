中配小微哭接恐嚇電話 突改口告白祖國

小微遭台灣強制出境，4月返回貴州當農民後在抖音分享農村生活，粉絲數只剩約７千人。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「小微」因鼓吹武統遭廢止居留許可被強制出境，近日在中國貴州老家為爭取補償金拍片維權，卻爆出遭刑事拘留甚至被控顛覆國家政權罪，遭貴州國安單位督辦。

本名趙嬋的小微遭台灣強制出境，4月返回貴州當農民後在抖音分享農村生活，粉絲數只剩約７千人，6月26日發布新影片，控訴官周鎮新場村書記不作為，大嗆被水庫淹沒的補償金都沒拿到，更爆哭指深夜接到恐嚇電話。

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她因鼓吹武統遭廢止居留許可被強制出境。（翻攝自抖音）

沒想到幾天後小微理直氣壯的態度大轉彎，她承認先前言論根本胡說八道，呼籲網友別再提補償問題；1日小微又在抖音發布影片突告白祖國，她說：「銘記歷史初心，沒有共產黨就沒有新中國跟黨奮進新時代，深知沒有共產黨就沒有新中國。」

影片裡的小微穿黑色薄紗，頭上有2朵花，頻對鏡頭傻笑簡直判若兩人，網友驚恐留言「看怪怪的，好像換了腦」、「這可能不是小微，可能是替身」，更有人直呼問:「確定本人？」而影片最後，小微更宣布再過一個禮拜，就可以和孩子們睽違3個月後再團圓。

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