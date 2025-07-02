陳沂評仙塔律師 宿敵李怡貞躺著也中槍

仙塔律師外型亮眼，她胸前刺青非常明顯，手臂也有刺青。（翻攝自仙塔律師臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌協助詐騙集團利用陪偵機會洩密偵訊內容給未到案詐團成員以及在靈骨塔詐騙案中洗錢，上個月30日以70萬元交保，「仙塔律師」一舉成為昨日焦點，網紅陳沂也加入評論。

陳沂昨晚在臉書發文表示，很多人討論仙塔律師24歲就考上律師很厲害，「其實現在律師一年錄取三四百個，已經不像前總統陳水扁或我媽那個年代難考了（更新，三四百是我那個年代，現在一年九百多個）。」

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陳沂接著又說，那年代能考上律師真的封神，月薪百萬都是沒問題的，更不用說雙榜了；話鋒一轉，她再提宿敵、律師李怡貞：「所以李怡貞一直嗆我要找律師不是去問媽媽，我就問，不諮詢我媽要問誰啊？」

她捲入靈骨塔詐騙案成為焦點。（翻攝自仙塔律師臉書）

「仙塔律師」成為話題人物，許多網友挖出她過去的火辣照片，赫見「仙塔律師」胸前有一串刺青，且竟是法律術語；27歲仙塔律師IG帳號有22.1萬追蹤，每次發布影片大多有數10萬觀看，因此成為網紅律師。

有網友分析，「仙塔律師」不像一般律師給人死板感覺，從她發布照片當中也可看出她胸口、手臂上有多處刺青，大多都是圖騰，只有胸口的刺青看似文字，過去她曾大方公開，胸口刺青是文字「FORCE MAJEURE」，其背後意義是法律術語「不可抗力」之議，透露當初律師考試有一科目「法學英文」，她一見到這個術語時就愛上，因此特別刺在胸前。

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