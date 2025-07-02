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王大陸當兵抽空享受二人世界 女友牽手黏TT

目前王大陸在台北市政府社會局服替代役。（翻攝自IG）目前王大陸在台北市政府社會局服替代役。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸閃兵衍生案外案，他委託四海幫海英堂主「小阿俊」撂人毆打司機，又被查出二度委託小阿俊替女友闕沐軒討債，導致闕沐軒遭新北地檢署起訴，上個月19日新北地方法院傳闕沐軒開庭說明，面對媒體提問她始終不發一語。

目前王大陸在台北市政府社會局服替代役，知情人士透露，雖然王大陸家住台北市，仍住在替代役集中生活營區，日前被目擊趁收假前抓緊時間與女友闕沐軒約會並和朋友餐敘，餐後小倆口還散步回營區，非常浪漫。

新北地檢署偵結「閃兵案」，上個月16日以《妨害兵役治罪條例》及偽造文書等罪，起訴包含王大陸在內共28人。王大陸已於偵查期間按令入伍，現正於台北市社會局服替代役，如今的服役現況、表現態度皆曝光。

王大陸按規定入伍正在台北市社會局服替代役，但仍須待司法審理結果，社會局也證實王大陸平時表示一切正常，與同事相處和睦，主要協助公文遞送及行政庶務工作。

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