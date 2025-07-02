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（獨家）唱紅神曲《迷人的危險》！Dance Flow有望合體回歸「團員親給答案」

Dance Flow當年憑藉抒情神曲《迷人的危險》紅極一時，至今依舊傳唱。（資料照，avex提供）Dance Flow當年憑藉抒情神曲《迷人的危險》紅極一時，至今依舊傳唱。（資料照，avex提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣昔日偶像團體Dance Flow由4位男團員Takeshi、Sam、Dennis、Air及4位女團員Lin、DinDin、WaWa、Iris組成，2008年被唱片公司培訓，2010年正式出道在歌壇造成轟動，抒情神曲《迷人的危險》更成為7、8年級生的青春回憶。如今15年過去，Dance Flow是否有望合體再次躍上舞台；對此，團員Dennis也向本報做出回應。

Dance Flow的8名成員皆是舞蹈名師。（資料照，記者胡舜翔攝）Dance Flow的8名成員皆是舞蹈名師。（資料照，記者胡舜翔攝）

Dance Flow是台灣歌壇史上有男有女、人數又多的紀錄團體，耳目一新的路線在當時引爆轟動，當時除了動感十足的主打歌《Come on! Come on!》外，另一首抒情歌《迷人的危險》更是7、8年級生的回憶，傳唱至今依舊琅琅上口。不過，公司2011年打算將Dance Flow推向全亞洲，當時仍是學生的Din Din、WaWa、Sam無法兼顧；原就是搶手舞蹈老師的Dennis在幾經考慮後，也決定重回舞蹈界教課，團體最後剩下4個人於同年宣布解散。

然而，Threads上近日有粉絲重提這段往事，並釋出當年Dance Flow在戶外舞台上演唱《迷人的危險》的影片，以玩笑口吻寫下「聽過這首歌的都已經不在了吧！」然而，這首傳唱度極高的經典神曲，隨即引爆許多人的回憶共鳴，接踵而至湧入留言區分享看法；沒想到，團員之一的Dennis意外被釣出現身說法，打趣回應「我是其中一個還活著啊！」就連幕後導演組的人也浮出水面表示，「我，mv是我拍的，我也還活著。」讓所有網友瞬間陷入回憶殺。

安室奈美惠前夫Sam（中）當年特地來台灣為Dance Flow站台。（資料照，記者胡舜翔攝）安室奈美惠前夫Sam（中）當年特地來台灣為Dance Flow站台。（資料照，記者胡舜翔攝）

隨著Energy強勢回歸歌壇成功翻紅，許多歌迷也對Dance Flow抱著相同期待，紛紛敲碗8人回歸螢光幕前。針對死忠粉絲們引頸期盼Dance Flow是否有望再次合體，記者向團員Dennis求證獲得回應，「我也不知道欸，謝謝你！」雖未給出確定答案，但仍為粉絲保留一絲期待。不僅如此，團員「IRIS」賴儀雯近年也曾發文透露，「前陣子才跟TAKESHI在聊天，說：再合體感覺很酷耶！」同樣未把話給說死。

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