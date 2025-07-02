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娛樂 音樂

（獨家）詹雅雯私會嫩版陳傑憲！力抗病魔不再堅強 無止盡輪迴全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后詹雅雯近來與新生代歌手王彙筑互動密切，兩人今年同時入圍金曲獎「最佳台語女歌手」，典禮結束後特別相約聚會，牽起一段特別的情誼。

王彙筑不僅音樂才華備受肯定，清秀外型加上招牌短髮，還因「撞臉」台灣隊長陳傑憲而成為話題。

詹雅雯今年入圍金曲獎「最佳台語女歌手」。（資料照，寬宏藝術提供）詹雅雯今年入圍金曲獎「最佳台語女歌手」。（資料照，寬宏藝術提供）

王彙筑近日與前輩詹雅雯私下聚會，兩人聊到北漂打拚的經歷，感觸良多。詹雅雯昨晚受訪分享：「我們聊到了獨自從南部北上漂泊打拚的過程，相似的心情，孤獨的背影，做著自己想做的音樂，就這麼傻傻的一晃眼，彙筑來台北10年了！」

詹雅雯在聊天中得知，王彙筑的父親在年初帕金森氏症病逝，「她也關心我的病痛，我才知道今年一月份他爸爸也是罹患帕金森氏症已經往生了。他爸爸為病痛奮鬥了8年，我聽了很捨不得。」

台語歌后詹雅雯與王彙筑相約聚會，兩人惺惺相惜。（詹雅雯提供）台語歌后詹雅雯與王彙筑相約聚會，兩人惺惺相惜。（詹雅雯提供）

兩人還開了直播互動，吸引大批網友湧入留言。詹雅雯感性地說：「彙筑說她非常了解這些過程辛苦，說她爸爸也是。我說我們祝福爸爸他已經解脫！人生誰在做主？無常！」

至於目前的健康狀況，詹雅雯不再堅強，坦言每日都與病痛搏鬥，「我一直很努力！但我不會再假裝堅強勇敢說自己很好，我就是每天躺著，其他時間幾乎不出門，除非公益活動，或去醫院、看醫生、檢查胃鏡、檢查大腸鏡、檢查甲狀腺、檢查腦部支架，做不完的超音波，斷層掃描。」詹雅雯無奈透露，總是有吃不完的藥，「藥物產生的副作用，從來沒有停過，不是吐就是拉肚子，無止境的輪迴都是這些事情！」

王彙筑外型清秀。（資料照，記者胡舜翔攝）王彙筑外型清秀。（資料照，記者胡舜翔攝）

儘管身體欠安，詹雅雯將心力投注在提攜後輩身上，甚至拜了才華洋溢的王彙筑為師，「一個愛唱歌的南部孩子，她現在是我的老師囉！她平常教教吉他賺點錢，租房子的費用一個月要一萬多塊，我太心疼了，我也是這麼過來的。所以我是她的吉他學生，我請她教我，收我為徒了！」更期待未來兩人能有合作的機會。

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