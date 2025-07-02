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BTS回來了 合體直播親揭專輯巡演時間表

BTS相隔近3年全員合體開直播，累計即時播放次數突破730萬，十分吸睛。（翻攝自網路）BTS相隔近3年全員合體開直播，累計即時播放次數突破730萬，十分吸睛。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天團BTS防彈少年團全員退伍後首度合體了，昨（7月1日）7位成員齊聚開直播，首次以全員之姿合體，宣告「防彈少年團回來了」，親口公布新專輯及全新巡演計畫。

BTS昨在粉絲社群平台Weverse進行約半小時的直播，累計即時播放次數突破730萬，隊長RM興奮宣布，從7月開始，他們將正式聚在一起，全力投入音樂製作，預計明年春天推出新專輯。並預告，從明年春天起將展開世界巡演，走訪世界各地，請大家多多期待。

2026年春天預計推出的專輯，將是他們自2022年精選專輯《Proof》後，相隔4年的全新作品，全員將陸續飛往美國製作新輯，「Jung Kook」柾國表示，這次他們會回歸初心，重新出發。「Jimin」智旻則說，會努力快速準備，不讓大家等太久，光是能再次聚在一起，就已經讓他感到很幸福，他們承諾專輯製作期間，仍會抽空開直播與粉絲交流。

BTS終於等到7人公開合體，大家七嘴八舌聊得超開心，笑聲不斷，粉絲等待多年，表示這樣難得的畫面含金量超高。

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