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娛樂 日韓

62歲韓國「銀髮女殺手」下手凶狠！笑認：沒打過肉毒

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國百想影后李慧英、金聖喆主演限制級韓片《聖母殺手》將於暑假登台上映！該片講述年逾60的傳奇殺手「爪角」與窮追不捨的瘋狂殺手「鬥牛」之間的血腥對決，是韓國罕見以「銀髮女殺手」為主題的動作鉅獻。

李慧英在《聖母殺手》挑戰動作戲，被封「銀髮女殺手」。（鴻聯國際提供）李慧英在《聖母殺手》挑戰動作戲，被封「銀髮女殺手」。（鴻聯國際提供）

片商昨（1）公開正式預告，黃金卡司、一刀未剪的版本，加上強烈動作張力，有望成為今年暑假必看的韓國強檔！預告中，李慧英在師父的帶領下，逐漸成為冷酷無情的傳奇殺手「爪角」，並在地下世界被奉為「聖母」，卻因年過60遭組織冷落，被氣燄高張的新人殺手「鬥牛」金聖喆步步進逼至命運邊緣。

導演閔奎東透露，當年在《破果》即將絕版時讀到此書，形容「就像撿到寶」，最初甚至以蒂妲史雲頓為角色形象，然而遇見李慧英後，閔奎東說：「這個劇本最困難的部分，就是要找到能說服觀眾的韓國演員，李慧英是『韓國的蒂妲史雲頓』，兼具堅強與脆弱、可怕與可愛的氣場，觀眾將能在大銀幕感受她的神祕魅力。」

62歲的李慧英此次在《聖母殺手》中挑戰大量高強度動作戲，拍攝期間甚至因全力投入演出，發生肋骨受傷的情況，但她仍堅持完成拍攝。

延玗臻（右）飾演的姜醫生在《聖母殺手》中，醫治李慧英。（鴻聯國際提供）延玗臻（右）飾演的姜醫生在《聖母殺手》中，醫治李慧英。（鴻聯國際提供）

李慧英坦言：「拍攝時覺得很難，也很害怕，多次想放棄，但這是演員必須面對的挑戰。」面對「頂尖殺手年華老去」的設定，她笑稱從未打過肉毒桿菌，「年紀大了打也怪，不打也怪，誠實展現老去的樣子才是正確的。」

金聖喆飾演的「鬥牛」是片中另一焦點角色，原著中僅與「爪角」短暫交鋒，為此導演特別撰寫8集影集劇本大綱，將鬥牛設定為「不擇手段只為達到目的」且「對爪角帶有瘋狂執念」的複雜角色。

以「劇拋臉」著稱的金聖喆，被讚譽為能勝任各種角色，本次也將精準展現「鬥牛」的危險與深度，在關鍵場面爆發強烈情感，導演也笑言：「若電影受歡迎，也許會拍攝『鬥牛』衍生影集。」《聖母殺手》將於7月18日全台上映。

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