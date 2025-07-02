零負評神劇強勢回歸！《大熊餐廳》第四季 地獄廚房迎來熱血最高潮

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕被譽為「零負評神劇」、「史上最優秀影集」的《大熊餐廳》第四季上週正式於已於Disney+ 上線，這部超火爆寫實的餐廳創業影集有許多人性的真實呈現，以及對於生活的無奈，既暗黑卻共鳴滿滿的元素讓影集創下極高收看數，除了在爛番茄有高達96%的神級好評，更連續3年橫掃艾美獎、金球獎成為最大贏家之一。

《大熊餐廳》第四季一上線就掀起話題。（Disney+ 提供）

男女主角傑瑞米艾倫懷特、阿尤艾德維利接連奪下影帝、影后，傑瑞米日前接受採訪時透露第四季相較於過往故事，更強調角色們的改變與成長，在首集就帶領觀眾重回地獄餐廳後台，即便餐廳在眾多工作人員的努力之下已小有名氣，內部卻仍是一連串的混亂、失控與崩潰。

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為了飾演米其林大廚卡米，傑瑞米除了前往廚藝學校訓練外、更在多間真實餐廳實地工作，也接受節目聯合製作人兼星級主廚馬蒂馬得勝的專業指導，即使《大熊餐廳》已拍攝至第四季，仍被眾人關心傑瑞米本人的廚藝進展。

傑瑞米艾倫懷特透露，演出《大熊餐廳》到第四季，在廚房更有自信、終於可以輕鬆一點。（Disney+ 提供）

傑瑞米透露，在準備第一季時煮飯絕對是他生活中的一大部分，更笑稱當時還有許多朋友要求他在訓練期間煮給大家吃，「不過到了現在，我感覺我在廚房更有自信、終於可以輕鬆一點了」表示本次只在進劇組拍攝的前一週加緊練習找回手感，而飾演火爆表哥的艾邦摩斯貝克許也認證「傑瑞米是《大熊餐廳》中除了製作人馬蒂以外最會煮的！」

而主演阿尤艾德維繼前一季首次跨足導演，執導第6集並獲得外媒盛讚「是第三季表現最出色的故事」，如今在《大熊餐廳》第四季不僅回歸飾演靈魂角色悉尼，更以共同編劇身分參與劇本創作。

阿尤艾德維在《大熊餐廳》第四季不僅回歸飾演靈魂角色悉尼，更以共同編劇身分參與劇本創作。（Disney+ 提供）

日前阿尤登上節目分享幕後心得，表示自己身兼演員與編劇兩個身分後對台詞編排更有感覺，「像是我會想，悉尼這場戲可能只想說『嗯哼』，而不是長篇獨白；或是這場戲如果白天拍會比凌晨三點好太多」，逗趣心得讓節目主持人詢問是否有其他演員抱怨她寫的台詞，阿尤則笑著回應「沒有，至少沒人當面跟我說！」讓粉絲格外期待她如何以獨特視角詮釋高壓廚房的情緒張力與角色互動。《大熊餐廳》第四季全10集已於Disney+ 上線。

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