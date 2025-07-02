美國收視率超高！上百隻毛孩齊聚年度體育盛會 萌樣直攻觀眾心房

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕動物星球頻道原創年度毛小孩體育盛會《第21屆狗寶寶超級盃》強勢回歸！集結超過140隻來自多間收容所的可愛幼犬，參賽「狗」數創下歷年新高，並分成「毛毛隊（Team Fluff）」或「茸茸隊（Team Ruff）」出賽。

充滿活力的狗狗們在賽事過程中使出渾身解數，展現精湛的球技以及超萌互動，盡全力搶下冠軍寶座以及眾多獎項，同時希望能找到幸福新家。《第21屆狗寶寶超級盃》於美國首播當天，在有線電視所有主要成人觀眾族群中奪下非體育節目收視冠軍。

請繼續往下閱讀...

《第21屆狗寶寶超級盃》為了角逐毛孩體育界的最高榮譽，狗狗運動員們敏捷地在場內奔馳、爭奪玩具。（動物星球提供）

本屆「狗寶寶超級盃」中，狗狗運動員們輪番上陣，敏捷地在場內奔馳並將玩具以達陣或射門的方式越過得分線，為團隊獲取分數，而在賽場上眾多發光發熱的參賽犬中，每一隻皆具備獨一無二的魅力及成長背景。

除了冠軍獎盃外，大會也為了最會摸魚打混的毛孩球員設立「敗犬獎」，以及表現最佳的「傑出毛球員獎」。狗狗們競逐獎項的同時，場邊活動更是精彩不間斷，例如身穿澎澎裙的小狗啦啦隊，以及貓派人士不能錯過的「鐵鎚硬球貓咪中場秀」，超萌的一舉一動爆擊觀眾的心。

《第21屆狗寶寶超級盃》精彩的中場秀，由可愛貓咪們上演「鐵鎚硬球貓咪中場秀」。（動物星球提供）

精彩逗趣的賽事除了展現幼犬療癒討喜的一面外，也希望能夠寓教於樂、倡導以領養代替購買的精神，為毛小孩們找到溫暖的家。《第21屆狗寶寶超級盃》將於7月5日（六）下午1點於動物星球頻道播出，帶領觀眾一睹狗狗們又萌又帥的運動英姿，串流平排Max也將同步上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法