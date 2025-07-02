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娛樂 電影

《台灣超人》熱映達半年票房破3000萬 登影史台灣紀錄片票房第四名

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《台灣超人》在台上映7個多月，全台票房正式突破3000萬，登上台灣紀錄片影史第四名。導演曲全立從上映以來，全台跑透透。曾有多達3日，1天安排8場映後；更還在1天內就跑遍高雄、台南、台中、與台北4個城市，展現對映後的重視與拚勁。

《台灣超人》票房超過3000萬，登上紀錄片影史第四名。（牽猴子提供）《台灣超人》票房超過3000萬，登上紀錄片影史第四名。（牽猴子提供）

目前統計《台灣超人》包場已達近700場，還有觀眾要求9月還要包場，熱度持續不斷。導演也透露有更多全新計畫，包含將飛出台灣，出國巡演，預計將前往亞洲和北美洲七個國家。此外，導演也正在拍攝續集《超人再起》（片名暫定），影片記錄全新主題與人物，預計明年母親節感動上映。

導演曲全立充滿感謝分享：「《台灣超人》會有3000萬票房真是始料未及。當初只是想把拍攝下來的人物故事，在巡迴時放給小朋友看，後來想到應該要分享給更多人，才集結成為電影安排上映。」

他也提到，這7個月的映後分享，觀眾最小從3歲到最老96歲都有。還有許多觀眾說很久沒進戲院或是第一次到戲院，就是為了看《台灣超人》。「很多觀眾提到原來紀錄片這麼好看，本來以為紀錄片是比較嚴肅，但《台灣超人》是讓人感動又被鼓勵！」

《台灣超人》導演曲全立宣布開拍續集《超人再起》（片名暫定）。（牽猴子提供）《台灣超人》導演曲全立宣布開拍續集《超人再起》（片名暫定）。（牽猴子提供）

對於電影包場多達700場，導演也感到不可思議。「《台灣超人》這次有個很奇妙的現象，就是觀眾看完之後，很高機率說要再包兩場，兩場包場放完後可能又增加八場包場，就像聚寶盆一樣，一直延續擴展下去，我也是嚇了一跳。雖然跑映後真的很累，但每天跑面對觀眾的感動，和看到他們被鼓勵、有收穫了還是很開心。」

接下來，《台灣超人》的出國巡演放映，也預計7月底到新加坡、菲律賓、馬來西亞、香港、日本，10月再去美國和加拿大，把感動能量散播到全世界。而且曲全立導演也分享到新的續集《超人再起》（片名暫定）的拍攝計畫：「續集將集結全新的7位超人主角，還將加入『母親』這個主題，把它貫穿起來，希望能趕在明年的母親節上映。」

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