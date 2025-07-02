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娛樂 最新消息

捕獲野生張忠謀！本尊現身三度停下腳步成「最強彩蛋」

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《造山者－世紀的賭注》上映後口碑發燒，票房也節節攀升，近期各地戲院幾乎場場爆滿，上週更出現驚喜一幕，台積電創辦人張忠謀先生低調現身戲院，與一般觀眾一同觀影，消息曝光後瞬間在網路上掀起熱議。

張忠謀先生三度停下腳步，舉起雙手向現場觀眾致意，現場響起熱烈掌聲與歡呼聲。（牽猴子、羿鋒老師 提供）。張忠謀先生三度停下腳步，舉起雙手向現場觀眾致意，現場響起熱烈掌聲與歡呼聲。（牽猴子、羿鋒老師 提供）。

電影結束離場時，張忠謀先生三度停下腳步，舉起雙手向現場觀眾致意，現場響起熱烈掌聲與歡呼聲。不少觀眾更在社群上興奮發文，直呼這場觀影體驗「讓人發瘋」，甚至形容親眼目睹本尊現身堪稱全場「最強彩蛋」。

導演蕭菊貞將張忠謀先生曾經喊話的內容剪進《造山者－世紀的賭注》片尾。（牽猴子提供）導演蕭菊貞將張忠謀先生曾經喊話的內容剪進《造山者－世紀的賭注》片尾。（牽猴子提供）

導演蕭菊貞得知張忠謀先生現身觀影後感性提到，自己特別將張忠謀先生曾經喊話的內容剪進片尾，認為「那不只是對台積電，也是對台灣深切的鼓勵與呼喚」。

《造山者－世紀的賭注》上映至今，票房不僅突破一千兩百萬，包場場次也已突破三百場，話題與口碑齊飛，第二周的票房更逆勢上揚，全台各地也掀起自發性的觀影熱潮。

電影不僅回顧台灣半導體產業的崛起，更將鏡頭拉回2025年當下，直面最新國際局勢，台灣也無可避免地站上地緣政治角力的最前線。這不僅是半世紀前的歷史，更是影響此刻、攸關每一個人未來的事。《造山者－世紀的賭注》現正熱映中。若企業、校園、社團有任何包場需求，也歡迎洽詢戲院或至官方臉書。

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