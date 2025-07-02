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娛樂 電視

老婆和青梅竹馬被綁架！尹昭德帶武士刀營救

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄和張雁名在台視八點檔《寶島西米樂》落入圈套被綁架、激烈爆打，其中張雁名整天拍攝下來不是打人就是挨打，劇中吐血，渾身都是傷，看起來十分狼狽。而尹昭德看到老婆的青梅竹馬張雁名的狀態越來越慘，打趣稱：「每次看到雁名回到休息室都長不一樣，下次會不會爬進來的。」

張雁名（左）拍到滿臉是血，讓尹昭德嚇一跳。（台視提供）張雁名（左）拍到滿臉是血，讓尹昭德嚇一跳。（台視提供）

尹昭德戲裡帶著武士刀營救妻子黃瑄，和張雁名肩併肩共同擊退敵人，身手相當俐落。尹昭德花了許多時間練習套招動作，語言上也要頻繁切換，燒體力又耗腦力，「這齣戲的風格很多元，要對青河說國語、和曉蘭說台語，還好平常有練習，雙聲帶可以切換的很順暢。」

張雁名（左）和黃瑄在《寶島西米樂》劇中落入圈套被綁架。（台視提供）張雁名（左）和黃瑄在《寶島西米樂》劇中落入圈套被綁架。（台視提供）

張雁名對於武打戲算是駕輕就熟，不會太緊張，套招的部分要非常聚精會神：「腦袋要很清楚，有時候一個閃神，一拳過來沒有閃就會受傷；打人比較緊張一點，怕自己距離沒算準，不小心揮到，而且這時候還不能卡，不然就白白浪費一顆鏡頭。」

黃瑄在《寶島西米樂》雖然沒有武打戲份，但不斷嘶吼喉嚨也受傷。（台視提供）黃瑄在《寶島西米樂》雖然沒有武打戲份，但不斷嘶吼喉嚨也受傷。（台視提供）

黃瑄本身受過動作演員訓練課，雖然這次不用親自打，但因需要被摔來摔去，自嘲是「被動作」演員，「看起來跌得很慘，其實我毫髮無傷喔。」不過因為要長時間大聲嘶吼，嗓子倒是受傷滿嚴重，苦笑說：「喉嚨有點慘，我可能一個禮拜都發不出聲音。」

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台6月23日起，週一至週五晚間六點播出。

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