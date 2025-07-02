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娛樂 日韓

日本嫩男「娶妻」擁有超能力 當場「學鴉叫」獲烏鴉點頭

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲日本男星鈴鹿央士在日片《花便當的記憶》飾演有村架純的「未婚夫」，片中更牽著身穿優雅婚紗的有村架純步入禮堂，讓鈴鹿央士既期待又緊張，所幸前輩態度親切，給予許多鼓勵。

《花便當的記憶》改編自日本知名小說家朱川湊人所著，在第133回直木賞獲得肯定的小說《花食》。原著由六篇奇想短篇故事組成，本片改編自其中收錄的同名故事「花食」。

鈴鹿央士在《花便當的記憶》可以和路邊的烏鴉「談話」。（天馬行空提供）鈴鹿央士在《花便當的記憶》可以和路邊的烏鴉「談話」。（天馬行空提供）

鈴鹿央士坦言在讀劇本時便深受故事感動，哭了好幾次，「片中每個角色都能讓我投射到自己珍愛的家人、朋友身上，讓我想起很多深藏的記憶，不知不覺就哭了出來。」

有趣的是，鈴鹿央士在片中有著一項神秘超能力，身為動物研究學者的他，居然可以和路邊的烏鴉「談話」。對此，鈴鹿央士笑稱當初看到此設定，本想說會用CG合成方式處理，沒想到開拍後，導演要他和活生生的烏鴉對戲。

鈴鹿央士最後硬著頭皮在有村架純和鈴木亮平的面前「學鴉叫」，他笑稱：「當我對著眼前的烏鴉叫了一聲『烏鴉』時，牠忽然看著我點了點頭，彷彿真的聽得懂我的話一樣，真的很有意思！」《花便當的記憶》於7月11日在台上映。

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