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娛樂 日韓

韓國「小三影后」奪獎藏「愛的結晶」 謝9年不倫對象放閃

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導洪常秀12度合作「小三」影后金珉禧，推出新作《水畔》於去年瑞士盧卡諾影展奪下影后；金珉禧上台不忘大讚不倫男友，眼尖粉絲推敲時間，金珉禧獲獎當下或許早已懷孕，成為粉絲熱議話題。

金珉禧（左）主演《水畔》於瑞士盧卡諾影展奪下最佳演員獎。（可樂電影提供）金珉禧（左）主演《水畔》於瑞士盧卡諾影展奪下最佳演員獎。（可樂電影提供）

43歲柏林影后金珉禧和大22歲的洪常秀不倫戀達9年，年初被爆懷孕，4月生下兒子，不過洪常秀自2019年遭法院駁回離婚訴訟後，至今讓金珉禧扛著「小三」身分。

外界輿論沒有打倒兩人拍片意志，金珉禧在《水畔》飾演美術系大學講師，夾在學生情感糾紛與舅舅跟學校職員的曖昧情愫之中，與多名演員有著火花四射的對手戲，被媒體盛讚是近年最細膩又犀利的演出，勇奪盧卡諾影展最佳演員獎。

金珉禧（右）主演《水畔》於瑞士盧卡諾影展奪下最佳演員獎。（可樂電影提供）金珉禧（右）主演《水畔》於瑞士盧卡諾影展奪下最佳演員獎。（可樂電影提供）

於盧卡諾影展獲獎後，影展官方釋出金珉禧獲獎感言與訪談影片，影片中金珉禧深受觀眾鼓勵而感動，表示這是她繼續拍攝、創作電影的動力，有趣的是，訪談影片也聚集不少韓國影迷留言直呼「我好想你」，期待她能回韓國拍新作。

《水畔》將於7月4日在台限定戲院上映。

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