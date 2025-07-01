不是詐騙！看五月天演唱會還能收生日「大禮包」 這項最讓人羨慕

〔記者陳慧玲／台北報導〕社會上充滿詐騙事件，很多民眾接到電話說有什麼好康或是中獎，總是滿心懷疑，覺得肯定是詐騙，但今天網友分享，接到電話五月天要送上生日禮物，真的不是詐騙，而是阿信的承諾實現了。

五月天實現承諾，要送出大巨蛋首場生日歌迷禮物。（相信音樂提供）

近期五月天正在台北大巨蛋舉辦8場「回到那一天」雙主題演唱會，其中6月27日首場，有歌迷點歌《happy.BIRTH.day》，阿信突然要當天生日的壽星舉手，還說要送上簽名T-Shirt當禮物，叫壽星散場後可以去登記。

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通常歌迷會以為這只是場面話，沒想到卻是真的，今天有網友談到，接到五月天唱片公司相信音樂打來的電話，問他是不是6月27日的壽星，並且核對資料，最後告知會送出球、衣服等禮物，還詢問尺寸，最讓人羨慕的是，生日禮物還包括7月4日的大巨蛋演唱會門票，並且可攜帶一位朋友入場。

發文在3小時內已有超過4萬多人瀏覽，不少網友都留言太幸福了吧，最多人羨慕的禮物則是又可以免費去看一場五月天的演唱會，直呼五月天太寵粉，也覺得這位627生日的壽星好幸運。

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