（影）千萬獵殺、一人逃命！劊子手《逃亡遊戲》為錢遭追殺首曝超狂預告

葛倫鮑威爾主演新片《逃亡遊戲》曝光預告及海報。（UIP提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《玩命再劫》、《血腥冰淇淋三部曲》（活人甡吃、終棘警探、世芥末日）鬼才大導演艾德格萊特執導的新版《逃亡遊戲》今（1日）晚釋出首支預告。故事背景設定在一個反烏托邦社會，「劊子手」葛倫鮑威爾化身全新「逃亡者」，為了獎金接受職業殺手追殺。

該片改編自史蒂芬金1982年發表的小說，1987年曾由阿諾史瓦辛格主演《魔鬼阿諾》搬上大銀幕，描述在不久的未來社會，一檔名為《逃亡遊戲》的高收視率節目，上演一場致命競賽，參賽者被稱為逃亡者，他們必須在職業殺手的追殺下存活30天，且一舉一動都透過實況轉播提供給嗜血的觀眾收看，他們每多撐一天，獎金也會變得更高。

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喬許布洛林在《逃亡遊戲》飾演魅力十足又冷血無情的節目製作人。（UIP提供）

葛倫飾演工人階級的班理查斯，喬許布洛林則飾演魅力十足又冷血無情的節目製作人丹奇利安。當班急著拯救身患重病的女兒，在丹的說服下，決定鋌而走險參加比賽。但是班的反抗精神、直覺反應與堅韌意志，讓他意外成為觀眾心目中的黑馬，甚至威脅整個體制。隨著收視率飆升，危險程度也越來越高，班不只是要以智力與膽識逃避獵人追殺，更要對抗一個沉迷於觀看他註定要失敗的國家。

葛倫近年在《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」受矚目，也嘗試演出愛情喜劇《愛愛愛上你》、災難鉅作《龍捲風暴》等不同類型的作品。他4月在CinemaCon電影博覽會上表示：「我從來沒有為一部電影這麼拼命過！」更透露新版獲得舊版主角阿諾本人的全力支持，「阿諾完全支持我們的電影，而且我們還準備送他一份來自電影的特別禮物。」

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》為了獎金接受職業殺手追殺。（UIP提供）

這也是導演萊特繼《迷離夜蘇活》後再執導筒，預告可看出他延續一貫的風格化與動感敘事。除了葛倫和喬許，主要演員還包括奧斯卡入圍男星柯曼多明戈飾演節目主持人波比湯普森，以及曾和導演萊特合作過《歪小子史考特》的麥可塞拉飾演協助班的反抗份子。《逃亡遊戲》預計11月7日在台上映。

《逃亡遊戲》預告片：

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