S媽隔4個月為Lily露面 落淚請求「照顧小S」

小S女兒Lily（右）開創作展，賈永婕到現場欣賞。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月因病於日本驟逝，親朋友好全都哀痛欲絕，妹妹「小S」徐熙娣更暫停所有工作半年，近日小S二女兒「Lily」許韶恩開畫展，久未露面的「S媽」黃春梅也在時隔4個月之後，出現在內湖畫廊。

「S媽」黃春梅（右）在大S過世後，使中悲傷不已。（翻攝自臉書）

這次Lily的創作展名為《Prey of Prey》，小S在現場為親友介紹女兒作品，S媽出現時大家都相當關心她。S媽在女兒大S過世後，一度在社群平台瘋狂發文傾訴對大S的思念，但S家人都相當低調，鮮少露面。S媽這次為了Lily的畫展走出家門，親朋好友都非常關心她，而S媽看見熟悉友人忍不住說：「我會堅強，但你們幫我好好照顧熙娣，我擔心她會走不出來」。

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小S（右）與女兒Lily。（翻攝自臉書）

黑人、范瑋琪、曾馨瑩、蔡康永、賈永婕夫婦、賈靜雯、陶晶瑩都前來欣賞Lily的畫展，小S更親自為親友們講解。Lily也對外透露，小S最喜歡的作品是《Hungry Girl》，該畫作是某日半夜小S打開Lily房門，看見這幅作品直接驚呼：「oh my god，姨媽（大S）一定會非常喜歡」，下一秒母女兩人就直接在這幅畫旁邊聊邊哭。

本次展出的作品當中，有一幅名為《Barbie》的畫作，就是Lily為大S而創作，並以大S的英文名字來命名，兩人之間深厚的情感，令人鼻酸。

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