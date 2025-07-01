晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！詹雅雯愛徒爆「秘婚生子」 高佳群逆轉人生成家當爸

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌后」詹雅雯的愛徒高佳群今（1日）震撼爆喜訊，宣告自己已成家並迎接孩子誕生，喜悅之情溢於言表。高佳群因參加《超級紅人榜》嶄露頭角，過去和詹雅雯有深厚的師徒情誼，卻於2016年因持毒遭逮，導致演藝事業受重創，如今脫胎換骨，爆邁向嶄新的家庭生活，令粉絲相當欣慰。

高佳群開心宣布已成家當爸。（翻攝自臉書）高佳群開心宣布已成家當爸。（翻攝自臉書）

高佳群稍早開心透露升格人父、人夫的好消息，字裡行間流露出滿滿的感動，「這一刻留下感動的淚水，迫不及待想分享這個喜悅！」他坦言自己已經成家，並迎來孩子的誕生，感性地說「這也是我逐漸成熟長大的蛻變，也讓在天之靈的媽媽為我感動！」同時，他也向這段期間無論是在主持、跑通告或外場給予支持與陪伴的粉絲們致謝。

高佳群表示過去選擇先不公開消息，是為了確保寶寶一切平安順利，如今終於放下心中大石，才在第一時間與大家分享這份喜訊，他強調未來將努力扮演好丈夫與爸爸的角色，也因為多了家庭責任，讓自己更懂得珍惜當下、認清人生方向。

展望未來，高佳群期許自己在演藝圈能有更亮眼表現，不只唱歌給孩子聽，也要唱給粉絲聽。他最後感性喊話「謝謝大家的支持與祝福，也感謝藝人朋友們的鼓勵」，展現重新出發的決心，不僅獲得大批粉絲們的熱情祝福，星友陳隨意、謝金晶、方順吉、葉諾帆也見證他的成長與轉變。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中