恭喜！詹雅雯愛徒爆「秘婚生子」 高佳群逆轉人生成家當爸

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌后」詹雅雯的愛徒高佳群今（1日）震撼爆喜訊，宣告自己已成家並迎接孩子誕生，喜悅之情溢於言表。高佳群因參加《超級紅人榜》嶄露頭角，過去和詹雅雯有深厚的師徒情誼，卻於2016年因持毒遭逮，導致演藝事業受重創，如今脫胎換骨，爆邁向嶄新的家庭生活，令粉絲相當欣慰。

高佳群開心宣布已成家當爸。（翻攝自臉書）

高佳群稍早開心透露升格人父、人夫的好消息，字裡行間流露出滿滿的感動，「這一刻留下感動的淚水，迫不及待想分享這個喜悅！」他坦言自己已經成家，並迎來孩子的誕生，感性地說「這也是我逐漸成熟長大的蛻變，也讓在天之靈的媽媽為我感動！」同時，他也向這段期間無論是在主持、跑通告或外場給予支持與陪伴的粉絲們致謝。

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高佳群表示過去選擇先不公開消息，是為了確保寶寶一切平安順利，如今終於放下心中大石，才在第一時間與大家分享這份喜訊，他強調未來將努力扮演好丈夫與爸爸的角色，也因為多了家庭責任，讓自己更懂得珍惜當下、認清人生方向。

展望未來，高佳群期許自己在演藝圈能有更亮眼表現，不只唱歌給孩子聽，也要唱給粉絲聽。他最後感性喊話「謝謝大家的支持與祝福，也感謝藝人朋友們的鼓勵」，展現重新出發的決心，不僅獲得大批粉絲們的熱情祝福，星友陳隨意、謝金晶、方順吉、葉諾帆也見證他的成長與轉變。

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