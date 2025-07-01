威廉當二寶爸久違露面！阿緯幽默送祝福「超前部署牽紅線」笑翻網

威廉、卓君澤今迎來二寶。（翻攝自臉書，經馬賽克處理）

〔記者林欣穎／台北報導〕威廉與前體育主播卓君澤婚後育有一子，今年初宣布懷上第2胎好消息，今（1）日卓君澤順利誕下女兒「檸檬」，曬出一家四口甜蜜合照，這也是威廉久違在社群上露面；與威廉同屬棒棒堂成員的阿緯稍早也在社群上發出「聲明稿」幽默送上祝福，還說希望威廉的女兒與小煜的兒子有機會能結為親家，讓不少網友笑翻。

阿緯發文祝福威廉與卓君澤迎來女兒檸檬，阿緯還說在威廉有「百香果」與「檸檬」兩名子女之後，猜測未來威廉或許也將陸續迎來「木瓜」、「哈密瓜」、「西瓜」等水果家族的新成員，充分展現其對於打造「水果家族」的雄心與計畫。

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阿緯（圖）發文祝福威廉與卓君澤。（資料照，記者潘少棠攝）

阿緯也不忘提及卓君澤這次順利誕下女兒，過程平安且自然順遂，「證明其運動員般的健康體魄及積極樂觀的態度，成就了這段喜悅。作為體育圈中公認的優雅與專業兼具的主播，夫人的堅毅形象再次獲得大眾肯定。」

他更在文中提到，「緯豆集團亦期盼未來檸檬小姐能與楊奇煜先生的家族結為親家，共締佳話，促成『楊廖一家親、你親我不親』的美好局面。最後，再次祝賀廖威廉先生與夫人，並預祝未來家庭事業雙豐收，幸福美滿，點點心關心您。」幽默的文字也展現出阿緯與威廉的好交情，不過檸檬才剛出生就被牽紅線，網友也笑虧：「緯豆家有打算參與配對計劃嗎？」

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