晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅仙塔律師涉參與詐騙洗錢 同業揭「包養」內幕

網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌利用律師身分，參與洩密、滅證、洗錢。（翻攝自臉書）網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌利用律師身分，參與洩密、滅證、洗錢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌利用律師身分，參與洩密、滅證、洗錢，北檢進行搜索約談後，昨（30）日以70萬元交保。李宜諪今（1）雖在社群平台發文，表示自己完全不認識本案詐騙集團，並強調「事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員」。不過，有律師爆料詐騙集團會以「包養律師」潛規則，讓部分無良律師為錢犧牲職業道德，令人髮指。

律師蘇文俊揭發「包養律師」內幕。（翻攝自臉書）律師蘇文俊揭發「包養律師」內幕。（翻攝自臉書）

律師蘇文俊在社群發文直言「你以為詐騙集團都是高價包養律師喔？別傻了，律師也是他們可割可棄的一環而已」。他指出，詐騙集團的包養手法很簡單，用一間空的公司簽法律顧問約，「用一間空的公司跟你簽法律顧問約，每個月給你五萬或幾萬，啥事不用幹，以一般律師事務所來說這顧問費不能說不高」。

仙塔律師稍早在社群發文表示自己完全不認識本案詐騙集團。（翻攝自臉書）仙塔律師稍早在社群發文表示自己完全不認識本案詐騙集團。（翻攝自臉書）

蘇文俊更進一步指出，詐騙集團也不是傻子，「會先跟你談好，出事時每個小弟律師費多少錢，你要幫忙找同業分擔處理，通常就是六萬、八萬這樣，他們也是有預算觀念的」。他感嘆其實當律師賺不了大錢，但好好做還是可以有一定生活品質，更呼籲「絕對不要為了每個月幾萬去出賣自己的職業道德啊」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中