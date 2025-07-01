網紅仙塔律師涉參與詐騙洗錢 同業揭「包養」內幕

網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌利用律師身分，參與洩密、滅證、洗錢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌利用律師身分，參與洩密、滅證、洗錢，北檢進行搜索約談後，昨（30）日以70萬元交保。李宜諪今（1）雖在社群平台發文，表示自己完全不認識本案詐騙集團，並強調「事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員」。不過，有律師爆料詐騙集團會以「包養律師」潛規則，讓部分無良律師為錢犧牲職業道德，令人髮指。

律師蘇文俊揭發「包養律師」內幕。（翻攝自臉書）

律師蘇文俊在社群發文直言「你以為詐騙集團都是高價包養律師喔？別傻了，律師也是他們可割可棄的一環而已」。他指出，詐騙集團的包養手法很簡單，用一間空的公司簽法律顧問約，「用一間空的公司跟你簽法律顧問約，每個月給你五萬或幾萬，啥事不用幹，以一般律師事務所來說這顧問費不能說不高」。

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仙塔律師稍早在社群發文表示自己完全不認識本案詐騙集團。（翻攝自臉書）

蘇文俊更進一步指出，詐騙集團也不是傻子，「會先跟你談好，出事時每個小弟律師費多少錢，你要幫忙找同業分擔處理，通常就是六萬、八萬這樣，他們也是有預算觀念的」。他感嘆其實當律師賺不了大錢，但好好做還是可以有一定生活品質，更呼籲「絕對不要為了每個月幾萬去出賣自己的職業道德啊」。

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