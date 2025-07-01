韋禮安糗了！擔任林俊傑大巨蛋嘉賓 竟發生絆倒意外

韋禮安在林俊傑演唱會差點絆倒。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安上月擔任林俊傑大巨蛋演唱會嘉賓，表現獲得好評，但其實他在剛出場時不小心絆了一下，笑說：「當下有驚一下，彩排是穿自己的球鞋，沒想到地板這麼滑。」幸好他很快就穩住，只希望林俊傑沒有發現。

韋禮安沒想到地板這麼滑。（記者王文麟攝）

韋禮安今天出席手錶新品上市，他剛結束香港巡演，老婆也愛相隨一起到香港找朋友，他誇老婆是「超級太太」，自己是工作狂，但老婆會提前安排旅遊的時間，讓他可以平衡生活與工作，也鬆口兩人為了生孩子正在調養身體，不過一切順其自然。

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韋禮安展示手錶。（記者王文麟攝）

韋禮安還透露自己有設立「愛情銀行」，這是他在一本書上看到的概念，「平常要在裡面『存錢』，時不時說老婆好漂亮或買一束花，如果老婆生氣就可以『領錢』，這樣就不會愛情破產。」還自豪說近期不需要「領錢」，目前銀行都存好存滿。

韋禮安鼓掌。（記者王文麟攝）

既然已經站上了大巨蛋舞台，會不會也想挑戰唱大巨蛋？韋禮安坦言壓力有一點大，「能夠在那樣的場地表演是很棒的一件事，還要再努力一下。」他已經在爭取小巨蛋明年的檔期，新專輯則預計在下半年推出。

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