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娛樂 日韓

反町隆史為日職軟銀鷹開球 嗨喊：讓我們興奮起來

反町隆史為日職軟銀鷹隊開球。（翻攝自X）反町隆史為日職軟銀鷹隊開球。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本職棒太平洋聯盟軟銀鷹今（1）在東京巨蛋對戰日本火腿隊，演出《麻辣教師GTO》大紅的男星反町隆史帥氣現身，為球賽擔任開球嘉賓，現場球迷氣氛也隨之嗨到最高點。

反町隆史曾打過業餘棒球，投出的球非常完美。（翻攝自X）反町隆史曾打過業餘棒球，投出的球非常完美。（翻攝自X）

51歲的反町隆史是知名女星松嶋菜菜子的老公，兩人今年2月21日才歡度結婚23年紀念日。今日的球賽被定為「軟銀鷹隊20週年東京紀念日」，為了這值得紀念的一刻，反町隆史刻意穿上印著「20」的球衣亮相。

反町隆史投球姿勢超標準。（翻攝自X）反町隆史投球姿勢超標準。（翻攝自X）

在看台一片歡呼聲中，反町隆史緩緩走向投手丘，之後投出一個完美的好球。投完球後，反町隆史對著觀眾高喊：「各位，今天讓我們興奮起來！」現場氣氛立刻被炒熱到最高點。

反町隆史刻意穿上印著「20」（紅圈處）的球衣亮相。（翻攝自X）反町隆史刻意穿上印著「20」（紅圈處）的球衣亮相。（翻攝自X）

對於自己投出的球，反町隆史謙虛的說：「這是我第一次開球，所以很緊張。小時候我曾打過業餘棒球，不過經驗不多，所以當軟銀鷹邀請我投出20週年紀念開球時，我就很緊張」。反町隆史還透露，為了今天他不斷在教練指導下練習投球，更希望他今天的表現不會讓軟銀鷹隊感到失望。

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