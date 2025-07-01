網紅「仙塔律師」交保後首發聲！撇清詐騙集團：事前完全不認識

仙塔律師的社群平台在事發後還增加許多粉絲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／台北報導〕網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌利用陪偵機會，將偵訊內容外洩給詐騙集團尚未到案的成員，裁定以新台幣70萬元交保，消息震驚法律圈。她昨晚交保後，在社群平台首度發聲，也解釋該案件始末。她提到這起靈骨塔詐騙案，是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，「我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。」

她稱自己與本案的詐騙集團在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。但她認為即便是臨時受委任，「我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。」並表示日後她還是會繼續傳達她想表達的法律知識給喜歡她的朋友。

請繼續往下閱讀...

仙塔律師昨晚交保後首度發聲明道歉。（翻攝自IG）

聲明稿如下：

抱歉讓大家擔心了，很感謝長期觀看我短視頻的朋友們！相信昨晚的新聞都嚇到大家了，以下在不違反偵查不公開的前提下，我來做簡短的說明。

本起靈骨塔詐騙案，我是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。

而我與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。

但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。

日後我還是會繼續傳達我想表達的法律知識給喜歡我的朋友，謝謝你們的支持，讓你們擔心了，抱歉。

有關所有的批評或是酸民回應，我也都坦然接受，也希望支持我的朋友們不用互相攻擊。

未來我會在律師業務上更戰戰兢兢，也會繼續傳達對大家有用的法律知識，謝謝

處理中的案件也不受任何影響，請各位朋友不用擔心的。

以上聲明皆為100%事實，真的很感謝大家的關心

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法