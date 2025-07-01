阿本學生時期半夜寫信出櫃 父母十年後真實反應曝光

阿本受邀為台灣同志諮詢熱線協會拍攝募款海報。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星阿本近日受邀為台灣同志諮詢熱線協會拍攝募款海報，他今（1日）在社群分享自己的出櫃心路歷程，坦言第一次向父母透露性向是在學生時期，但之後過了十幾年，才真正面對面談起。

阿本回憶，當時在半夜鼓起勇氣，寫了一封信悄悄塞到爸媽房門下，「後來過了十幾年，很少碰觸這個話題。」直到有次吃飯時，他再度提及，讓父母最後的期待徹底幻滅。他也坦言：「我們都努力在學習，如此不同的世代，怎麼樣愛彼此，而不因為太愛、太擔心，讓說出來的話傷害到對方。」

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阿本求學時期向父母出櫃，過了十幾年才面對面談起。（翻攝自臉書）

多年來，他與家人的關係總是小心翼翼，但隨著時間過去，也慢慢出現變化。有次他回台中和家人共度週末，早上下樓，意外看見爸爸正和自己的男友聊音樂，「某天在台中港附近走走，我媽拍拍我的背，問我過得快不快樂，她說希望我開心，有人可以彼此照顧就好。」

阿本感性說：「愛，有時很淡卻很暖，有時太強烈充滿刺，當時我們都不懂，後來也選擇原諒彼此，放過自己。」他相信，若干年後回首，會慶幸自己曾深深擁抱過所愛的人。

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