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娛樂 最新消息

小龍女挺恐龍！林襄站台《侏羅紀世界：重生》自爆I人超社恐

〔記者許世穎／台北報導〕影史賣座《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》今晚在台首映，找來甜美女神林襄和戲劇男神陳柏霖出席站台。

《侏羅紀世界：重生》今晚在台上映，找來林襄出席站台。（記者胡舜翔攝）《侏羅紀世界：重生》今晚在台上映，找來林襄出席站台。（記者胡舜翔攝）

林襄表示非常期待看電影，因為已經有兩到三年沒有進戲院，「其實《侏羅紀公園》上映時我還沒出生，我第一部看的是《侏羅紀世界》，對帝王暴龍出現印象很深刻，看到牠追小朋友真的是滿滿刺激、心跳加速」。

身為味全龍啦啦隊，林襄今天也是「小龍女」來挺恐龍，她無奈表示已經很久沒有好好看一場電影了，「因為太忙，看電影比較需要人陪，我出到外面有點社恐，其實我很I人，不是工作就宅在家。」

林襄很期待看《侏羅紀世界：重生》。（記者胡舜翔攝）林襄很期待看《侏羅紀世界：重生》。（記者胡舜翔攝）

提到《侏羅紀世界：重生》是系列的全新出發，林襄表示除了期待視覺上的享受，也很期待看到恐龍與人的情感連結。更說如果可以，會想養腕龍跟三角龍，「或是像迅猛龍『小藍』，很帥很忠心！」至於會不會想跟女主角史嘉蕾喬安森一樣演女英雄，她表示「想要演女英雄，但能不能像她就要努力了！」

《侏羅紀公園》是陳柏霖看最多次的恐龍電影。（記者胡舜翔攝）《侏羅紀公園》是陳柏霖看最多次的恐龍電影。（記者胡舜翔攝）

陳柏霖則說《侏羅紀公園》是看最多次的恐龍電影，想想還自嘲「廢話」，他說他第一次買的錄影帶就是《侏羅紀公園》，「應該是11歲在美國買的，好像100美金」。也有買過T恤跟帽子、貼紙，「會貼在腳踏車跟書包。」

他也透露最難忘第一集主角們開吉普車看到腕龍的瞬間，「無論表演跟特效都很經典，看過就不會忘記！所以很期待看到這次片中新的恐龍，尤其是導演史蒂芬史匹柏也回來當監製。」

陳柏霖沒有紅內褲，但入圍台北電影節影帝很開心。（記者胡舜翔攝）陳柏霖沒有紅內褲，但入圍台北電影節影帝很開心。（記者胡舜翔攝）

本週六台北電影節頒獎典禮，入圍影帝的陳柏霖說其實沒有多想，就很開心，「但我沒有紅內褲耶，也還沒想得獎感言。」

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