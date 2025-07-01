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娛樂 最新消息

已故歌手「馬爺」馬兆駿 一生創作近千首歌曲

「特別貢獻獎」已故歌手馬兆駿。（台視提供）「特別貢獻獎」已故歌手馬兆駿。（台視提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第36屆金曲獎於上月28日完美落幕，本屆金曲獎引起網友熱議，有台語歌后李竺芯說自己是「肖查某」可愛的個人風格、楊乃文與告五人表演出現瑕疵、新科金曲歌王呂士軒被頒獎人張清芳催「快一點，時間已經很晚了」……本屆金曲獎共超時31分鐘，網友不斷猜測金曲獎超時31分鐘問題何在？為何金曲歌王會被催走快一點，最後發現「特別貢獻獎」已故歌手馬兆駿家人在台上致詞時，共講了8分鐘，花了比較長的時間，疑似導致後續得獎者時間被壓縮的原因。

馬兆駿家人在台上致詞共花8分鐘，疑是金曲獎超時原因。（台視提供）馬兆駿家人在台上致詞共花8分鐘，疑是金曲獎超時原因。（台視提供）

已故歌手馬兆駿在歌壇被稱為「馬爺」，48歲因心肌梗塞過世的他英年早逝，此次由他的多年好友巫啟賢擔任頒獎人，妹妹馬毓芬、女兒馬永蒂、馬永恩三人上台致詞，這段過程令人鼻酸。由於其他得獎人都有秒數通知，在致敬馬兆駿環節則沒有，三人共講了8分鐘。

馬兆駿的兩位女兒講述印象中的爸爸，共花費2分鐘，之後由妹妹馬毓芬接過話筒，她先感謝巫啟賢多年對馬兆駿的陪伴與支持，更回憶哥哥替多名藝人製作的作品，更提及台下94歲母親支持哥哥的音樂夢。這段動人的感言雖長達6分鐘，卻引得台下淚海一片。

馬兆駿身兼創作人、製作人、歌手等多重身分，一生創作近千首歌曲、製作超過70張專輯。（台視提供）馬兆駿身兼創作人、製作人、歌手等多重身分，一生創作近千首歌曲、製作超過70張專輯。（台視提供）

馬兆駿身兼創作人、製作人、歌手等多重身分，一生創作近千首歌曲、製作超過70張專輯，奠定了現代流行音樂基礎，他的作品也廣泛傳唱至今。曾操刀劉文正、鳳飛飛、黃鶯鶯等巨星專輯的馬兆駿，2007年2月因心肌梗塞驟逝，享年48歲，能用這8分鐘傳達樂壇對他的思念與感謝，非常值得。

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