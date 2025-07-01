錯怪張清芳催人！金曲獎爆嚴重超時31分 「這段致詞」恐為失控關鍵

張清芳（左）在金曲36上，因催促呂士軒遭炎上。（組合照，台視提供、新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎上週六（28日）在台北小巨蛋圓滿落幕，歌壇「東方不敗」張清芳壓軸頒發「最佳華語專輯獎」、「年度專輯獎」2項大獎，不過礙於已接近深夜11點半，她因此催促新科歌王呂士軒「走快一點」，此舉引發歌迷不滿痛斥「不尊重得獎者」。事後，呂士軒雖挺身為張清芳緩頰，但典禮仍遭質疑為何大幅超時31分鐘，以致後段獎項頒發倉促，然而當中可能的原因也隨之曝光。

本屆金曲獎採用「六角引言人」方式進行頒獎典禮，理當來說少了主持人的串場、表演，應會替流程省下不少時間，不過如此以來也同時意味著無人執掌「控時」，導致最終嚴重超時達31分鐘之久。然而，「特別貢獻獎」頒給已故創作才子馬兆駿環節，可能是壓縮後段流程時間的主因。

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馬兆駿的母親、2名女兒以及妹妹馬毓芬。（新聞攝影組攝）

此項大獎由巫啟賢致敬演唱，再由馬兆駿的2位千金及妹妹馬毓芬上台領獎並發表感言，當中2位女兒分享成長中對父親的回憶及音樂影響，致詞約2分鐘結束；妹妹馬毓芬致詞時唱名感謝巫啟賢、滾石唱片及馬媽媽等，也引用馬兆駿名言，整段內容誠摯動人，但相較每位得獎者僅90秒的時間限制，這段總計長達8分鐘的家屬致詞因此更顯可貴，不過這並非就是「超時」主因。

典禮自晚間7時開始，流程進行至尾聲仍已嚴重超時，也意外壓縮到後段重要獎項頒發及感言的時間，讓尾聲氣氛顯得相當倉促。譬如，許富凱以「六角引言人」的身份登場，原訂與多位叩關最佳華語女歌手們互動，不過最終卻完全沒有多餘時間與準歌后們交流，得獎感言更只能草草結束，也使得張清芳催促歌王呂士軒上台領獎加快腳步，因而引爆網友論戰，實屬可惜。

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