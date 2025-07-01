詹仁雄放手了！男星順利單飛 感謝「無形的力量」助攻

李承隆推出首支個人單曲。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕FEniX成員李承隆昨日（6／30）推出首支個人單曲〈沒有情人的情歌〉，MV也已經正式上架，談及首次發行個人單曲的心情，李承隆坦言過去一直以團體身分活動，彼此之間有種並肩作戰的安全感，這次獨自面對作品，難免感到些許緊張。不過在拍攝MV時，原本說不會來的團員們卻一個接一個現身探班，讓他感到非常暖心。

李承隆笑說：「拍攝時看到浦洋的頭從窗戶慢慢探出來想偷看，馬上就被我發現。」團員們現身力挺，讓他在準備首支個人作品時多了一份安心與感動。粉絲的敲碗和鼓勵也是李承隆籌備這首歌的一大動力。

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李承隆推出首支個人單曲。（華納提供）

李承隆回憶，自己在Demo階段就非常喜歡這首歌，演唱會後粉絲反應熱烈，更促使自己向老闆詹仁雄爭取這個作品發行的決心，獲得了爽快回應：「唱得上去就發！」

雖然老闆答應，但對李承隆而言仍是一大挑戰，因為這首歌最高音達到E5，但李承隆成功克服所有困難，表示錄音當天狀況極佳，「高音的部分連續唱了很多TAKE，喉嚨狀況異常地好」，像有一股「無形的力量」在幫助自己，錄音過程順利得不可思議，讓他更加確信這首歌的誕生就是命中注定。

李承隆推出首支個人單曲。（華納提供）

〈沒有情人的情歌〉，是一場關於愛過、錯過與放過的自我對話。李承隆說：「那不全然是悲傷，反而帶有自嘲，假裝釋懷，最後才一口氣吶喊出壓抑已久的情緒。」他仍有許多想展現給粉絲、聽眾的曲風，「未來如果還有機會出個人作品的話，我會寫出能讓人感到輕鬆的歌，偏向R&B或Pop rock的抒情歌，能用電吉他邊彈邊唱的那種歌更好。」

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