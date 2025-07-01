比女兒更緊張 鍾鎮濤全家等放榜結果出爐

鍾鎮濤（右）看到女兒鍾懿考上北京電影學院導演系研究所，父女興奮相擁。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕港星「阿B」鍾鎮濤1997年結束與前妻章小蕙婚姻後，便與女友范姜素貞同居，之後更誕下二女鍾懿、鍾幗，直到2014年8月，鍾鎮濤與范姜素貞才在峇里島舉行婚禮。時光飛逝，今（1）日鍾鎮濤分享喜訊，只見到全家人圍著電腦查榜，氣氛十分緊張，直到鍾懿在「北京電影學院導演系研究所」榜上看到自己的名字，全家人緊緊相擁，鍾鎮濤更是緊抱女兒，開心得說不出話。

鍾懿（左）看到榜單不敢相信自己考上北京電影學院導演系研究所，鍾鎮濤則咧嘴笑。（翻攝自微博）

今年滿20歲的鍾懿頂著「星二代」頭銜，也跟隨鍾鎮濤的腳步成為音樂人。這次她考取研究所，鍾鎮濤形容自己看到女兒的名字出現在榜單上時，「我的嘴巴像被黏住，只會哦哦哦……」，接著父女倆緊緊擁抱在一起分享喜悅。

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鍾鎮濤（左）與女兒鍾懿同台表演。（翻攝自IG）

鍾懿曾在6月初參加綜藝節目《閃光的夏天》，該節目由韓紅擔任總導演，鍾懿繼承了父親的音樂細胞，表現可圈可點，順利出道。鍾鎮濤也在微博發文，拜託鄉親父老關注，更驕傲說「我家小鍾懿正式出道了」。

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