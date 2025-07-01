i-dle成員舒華靠一抹紅唇 狂吸17.7萬人按讚

i-dle成員舒華瘦身見成效，體態變得更完美。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國女團i-dle的5名成員積極為新專輯宣傳，來自台灣的舒華更鐵了心瘦身，讓體態變得更完美。近日，舒華在社群平台發布新照片，短短一天就吸引了超過17.7萬粉絲按讚。

舒華身穿印花洋裝，不笑的時候充滿國際明星氣場。（翻攝自IG）

舒華發布的照片中，她穿著復古花朵洋裝，唇上的棕紅色唇膏不但與服裝互相搭配，營造出性感復古氛圍。畫面一轉，下一張照片出現了藤編手提包，正在塗抹唇膏的舒華，皮膚看起來超級白皙，整個人也顯得自帶光環。

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來自台灣的舒華給人的感覺一直都很乾淨、明朗。（翻攝自IG）

舒華身上穿著的洋裝胸前採用方形開口設計，兩側則是蓬蓬短袖口，帶點要去野餐的休閒氛圍，而且如果舒華沒有帶著笑容，就顯得氣勢十足，國際大明星風範盡顯。如果她微帶笑臉，畫風就瞬間變為甜姐兒，讓人對她的各種表情都感到深深著迷。

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