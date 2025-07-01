晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

i-dle成員舒華靠一抹紅唇 狂吸17.7萬人按讚

i-dle成員舒華瘦身見成效，體態變得更完美。（翻攝自IG）i-dle成員舒華瘦身見成效，體態變得更完美。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國女團i-dle的5名成員積極為新專輯宣傳，來自台灣的舒華更鐵了心瘦身，讓體態變得更完美。近日，舒華在社群平台發布新照片，短短一天就吸引了超過17.7萬粉絲按讚。

舒華身穿印花洋裝，不笑的時候充滿國際明星氣場。（翻攝自IG）舒華身穿印花洋裝，不笑的時候充滿國際明星氣場。（翻攝自IG）

舒華發布的照片中，她穿著復古花朵洋裝，唇上的棕紅色唇膏不但與服裝互相搭配，營造出性感復古氛圍。畫面一轉，下一張照片出現了藤編手提包，正在塗抹唇膏的舒華，皮膚看起來超級白皙，整個人也顯得自帶光環。

來自台灣的舒華給人的感覺一直都很乾淨、明朗。（翻攝自IG）來自台灣的舒華給人的感覺一直都很乾淨、明朗。（翻攝自IG）

舒華身上穿著的洋裝胸前採用方形開口設計，兩側則是蓬蓬短袖口，帶點要去野餐的休閒氛圍，而且如果舒華沒有帶著笑容，就顯得氣勢十足，國際大明星風範盡顯。如果她微帶笑臉，畫風就瞬間變為甜姐兒，讓人對她的各種表情都感到深深著迷。

在 Instagram 查看這則貼文

Shuhua（@yeh.shaa_）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中