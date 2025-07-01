日漫畫家預言7月5日強震成末日 「國師」唐綺陽發聲打臉

日本漫畫家竜樹諒作品《我所看見的未來》曾疑似成功預言東日本大地震轟動一時。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本漫畫家竜樹諒作品《我所看見的未來》曾疑似成功預言東日本大地震轟動一時，造成二手書也賣到50萬日圓（約新台幣10萬元）天價。該書預言今年7月5日將發生大地震，末日預言讓民眾人心惶惶，甚至取消原定的赴日旅遊計畫。對此，「國師」唐綺陽今（1）日發聲反駁。

「國師」唐綺陽發聲打臉日本漫畫家竜樹諒末日預言。（翻攝自臉書）

唐綺陽在社群平台發文，表示自己看到「7月災難預言倒數6天？ 唐綺陽：變動已到殘忍程度」這種標題也會嚇死，她解釋，稍早就在週報中說過「沒、有、末、日」更強調「不是你以為的那樣，七月日子還會繼續」。

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唐綺陽表示，下半年第一天自己的「七月運勢直播」照舊登場，她講很久的天王星終於跨欄，日子會「不按牌理」，同時還有海逆、土逆、水逆。唐綺陽直言，7月是「髮夾彎」的一個月，更呼籲：大家好好活著，跟我一樣相信沒有末日。

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