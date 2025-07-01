TikTok慈善網紅賓賓哥、AJ哥 遭律師警告恐違法

TikTok（抖音國際版）慈善網紅「AJ哥」曹暐國（左）、「賓賓哥」江建樺人紅是非多。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在TikTok（抖音國際版）做公益、接濟個案的慈善網紅「AJ哥」曹暐國、「賓賓哥」江建樺人紅是非多，繼先前自稱「鈦晶天王」的葉賓森嗆聲，並疑似恐嚇要「拿槍互開」之後，今（1）日又被質疑是否違反兒少法。

「網紅推手」圤智雨詢問慈善網紅直播幫助個案內容是否可能觸法。（翻攝自臉書）

百萬YouTuber Andy的御用律師林哲建上《圤雪BS》，「網紅推手」圤智雨提問，慈善型網紅拍攝個案的時候，有時候會拍到個案家裏的孩子，這樣子的行為是否有問題？林哲建表示，如果是成年人只要經過同意，拍攝時露臉當然沒有問題，但是提到孩子則恐觸犯兒少法第49與69條規定。

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百萬YouTuber Andy的御用律師林哲建。（翻攝自臉書）

林哲建指出，法律當中有約束家長的條款，所以即使是家長同意，但如果影片明顯可判斷孩子身分、洩漏孩子肖像、足以辨別孩子樣貌的行為，都應避免。他進一步解釋，依《兒少法》規定，若涉及兒童及少年不當行為或未妥善保護隱私，均可能觸法，故林哲建提醒自媒體創作者或公益團體在製作、拍攝、直播、發布影片時，宜遵守相關法律規範，避免誤觸法網。

目前賓賓哥、AJ哥粉絲眾多，一般民眾也多數認可兩人針對弱勢族群伸出援手的善行，不過還是要提醒萬事小心，以免好心做壞事。

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