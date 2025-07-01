挪威影后男神淡水重現渡輪情慾流動！交友軟體當場滑起來

〔記者許世穎／台北報導〕柏林影展金熊獎導演達格約翰豪格魯德的「性愛夢三部曲」第二部《關於愛》，由挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格與潛力男星塔優西塔戴拉雅各布森主演。兩人日前應台北電影節邀請訪台，得知淡水有渡輪營運後興致勃勃，特地搭乘體驗在地風情，還即興重現片中角色在渡輪上談心、滑交友軟體的經典橋段，玩得不亦樂乎。

挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格（右）與潛力男神塔優西塔戴拉雅各布森昨到淡水體驗搭渡輪。（海鵬提供）

在電影中，兩人分別飾演女醫師瑪麗安與同志護理師托爾，身為醫院同事，卻在渡輪上不期而遇，進而敞開心扉討論私生活與感情狀況。托爾透露自己常用Grindr約會，並推薦瑪麗安嘗試Tinder，甚至傳授「在密閉空間如渡輪上遇見配對對象機率更高」的心得。兩人於是在渡輪上展開各自的交友探索，發展出截然不同的故事，而渡輪也成為本片最關鍵的場景與敘事載體。

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除了出席北影安排的「焦點影人講堂」與《關於愛》、《意外之後》的映後座談，安德莉雅與塔優也在昨（6月30日）訪問行程結束後，化身觀光客搭乘捷運前往淡水，體驗台北市郊風貌。即便當天豔陽高照、氣溫飆破40度，首次來台的兩人依舊樂在其中，直呼「喜歡台北的熱」，笑說比起家鄉挪威動輒零下二、三十度的冬天，這樣的天氣反倒令人開心。

挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格（右）、男神塔優西塔戴拉雅各布森甚愛淡水知名的阿給、魚丸湯。（海鵬提供）

在電影公司人員的陪同與推薦下，他們完成了淡水到八里的渡輪初體驗。伴隨藍天白雲與粼粼波光，還有河面吹來的陣陣涼風，讓兩人直呼愜意。而淡水獨有的河岸風情也深深吸引他們，兩人開心逛街，並化身「吃貨」大啖阿給、魚丸湯、皮蛋、麻糬等台灣小吃。塔優更勇敢挑戰豬血糕，之後滿足地購入皮帶；安德莉雅則貼心幫女兒挑了一個小皮包。兩人異口同聲表示：「東西好吃又好買，價格也超親民！」

「性愛夢三部曲」序曲《關於性》、二部曲《關於愛》以及最終章《關於夢（性與愛）》，將分別於本月11、18、25日起陸續在台上映。電影預售票消息可查閱海鵬電影官方臉書。

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