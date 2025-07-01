劉書宏「分手鄭茵聲半年」爆新戀情！丁寧反虧：全是花邊新聞

劉書宏（右）與丁寧在《拜六禮拜》飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉書宏近日與丁寧合作戲劇《拜六禮拜》，在劇中飾演一對歡喜冤家，今兩人一同受訪，丁寧個性直率，點出2人拍完第一天戲後，「我去Google劉書宏，想了解這個人，結果全是花邊新聞，怎麼都很少看到你戲劇工作？」語帶調侃暗指他沒有代表作。巧的是，劉書宏今受訪時又意外添一則花邊話題。

劉書宏（右）與丁寧在《拜六禮拜》飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）

過去他與鄭茵聲曾於2021年拍影片公開分手，半年後展開新戀情，卻在2個月前悄悄結束這段長達三年多的感情，丁寧在一旁替他緩頰說：「他分手時有跟我講，真的很難過。」其實這段戀情從未曝光，劉書宏一開口就已是「分手」狀態，令人感到唏噓。

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外界以為他這幾年處於空窗期，實際上他曾在節目中多次提及前女友鄭茵聲，也曾與通告藝人詩亞（斯亞）在節目中配對，年初更透露媽媽很喜歡安心亞，還大膽在節目中對安心亞告白。對於種種緋聞與話題，劉書宏也坦言：「上節目就是要效果，都是主持人帶的。」認了這些只是綜藝效果，並非真實情感流露。

劉書宏（右）與丁寧在《拜六禮拜》飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）

此外，劉書宏今年初曾在深夜發文，寫下自己「犯了數不清的錯誤」，希望能夠獲得原諒與信任，並感性提到：「謝謝曾經的你們，有緣再見。」文字情緒低落，引發外界關心。當時他透過經紀人解釋，是因為尚未走出角色心境。不過他今坦言真正原因是當時發現有5位女性友人悄悄在社群媒體解除與他的好友關係，讓他感到震驚與感慨。

劉書宏坦承自己是玻璃心的巨蟹座，情感特別細膩。（記者陳奕全攝）

他坦承自己是玻璃心的巨蟹座，情感特別細膩：「覺得以前和這些人很好，還會一起出國玩，結果因為一些事情慢慢疏遠，是不是我哪裡做得不夠好？」他回憶當時在健身房滑手機，突然發現自己被無預警退追，氣到也立刻回退對方。一旁的丁寧開玩笑說：「是不是有人成立了『一起抵制劉書宏聯盟』？」讓他哭笑不得，只能無奈接受。他也表示，並不打算深究原因，把這一切當作緣分走到盡頭的安排。

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