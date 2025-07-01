小S二女兒畫作被搶空卻引發兩極評價 李翊君談星二代壓力：兩面刃

〔記者陳慧玲／台北報導〕李翊君10月4日將首次登上小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」個人專場演唱會，她和檢場的女兒王敏淳也是會唱歌的漂亮星二代，外界期待母女屆時會同場合唱，但李翊君目前都尚未做安排，強調演唱會一定會有嘉賓，不過目前不能透露。

李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）

被問到有沒有可能邀請獲得本屆金曲獎最佳演唱組合的動力火車當嘉賓？李翊君說：「如果能再次邀請到他們當然很榮幸，但不知他們有沒有空，我也當過他們嘉賓。」

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另外談到教育女兒方式，李翊君說自己雖不算虎媽，但比較沒彈性，「我是理智型的，不喜歡連哄帶騙對小孩，哭沒辦法解決問題。」相較起來，檢場是比較感性的爸爸，「他比較疼女兒。」王敏淳也和爸爸有比較多互動。

小S的二女兒「Lily」許韶恩才17歲，昨首次開個人畫展，作品一天就快被搶光，粗估吸金破百萬，不過卻在社群引起討論，究竟是她的畫作真的有藝術價值？或只是星二代有較多的曝光機會？有網友覺得以Lily的年紀，作品呈現已算出色，不過也有網友認為只是星二代有較大光環保護。

李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）

今天李翊君被問到星二代話題，她表示：「我覺得是兩面刃，是助力也是阻力，星二代容易受矚目，容易成為焦點被討論，但也必須得承擔更多壓力。」

李翊君小巨蛋演唱會門票7月4日下午3點開賣，購票可洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利商店。

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