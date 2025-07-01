震驚 孫協志嬌妻夏宇童36歲竟得「這病」

女星夏宇童（左）今年才甜蜜蜜的嫁給天團「5566」團長孫協志。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕36歲女星夏宇童今年才甜蜜蜜的嫁給天團「5566」團長孫協志，沒想到今（1）卻在社群以影片方式透露自己得了「早發性白內障」，令人感到震驚。夏宇童說自己到眼科檢查，才發現竟然得了白內障，自己也嚇了一大跳，她同時也提醒大家一年最少要檢查一次才能提早發現疾病。

夏宇童透露自己得了「早發性白內障」。（翻攝自臉書）

夏宇童指出，自己近日在頂樓看藍天白雲，心情放鬆愜意，沒想到突然覺得眼睛看到的東西怪怪的。「當下感覺眼睛有一條一條的，好像變形蟲一樣，跑來跑去，我以為是飛蚊症，趕快去看眼科門診」經過醫師檢查，診斷她罹患的是「早發性白內障」。醫師也告訴夏宇童，這和高度近視、體質、老化等因素有關。

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夏宇童強調「定期檢查」真的很重要，尤其她做過近視雷射手術，所以特別提醒：「看得清楚不代表眼睛沒問題」。她更下定決心之後要常戴太陽眼鏡、吃葉黃素，避免靈魂之窗快速老化。

夏宇童強調「定期檢查」真的很重要。（翻攝自臉書）

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