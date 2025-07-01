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娛樂 最新消息

YTR查理懷胎「遭禁做7事」無奈嘆：孕婦還能做什麼？引爆共鳴

〔記者邱奕欽／台北報導〕美妝YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典籍老公Jonas並移居當地生活，夫妻倆結婚6年來一直積極備孕，最終在今年5月宣布懷孕喜訊。即將升格為母親固然開心，不過查理懷孕後面對來自四面八方的「孕婦叮嚀」，卻也讓她忍不住感嘆「究竟孕婦還有什麼是可以做而不會被碎唸的？」

查理（右）孕後遭限制不能做許多事而感到無奈。（翻攝自IG）查理（右）孕後遭限制不能做許多事而感到無奈。（翻攝自IG）

查理近日在Threads發文分享，自從懷孕後就被親友用各種標準限制，像是吃越南河粉會被說「孕婦要吃營養一點」、想擦地做家事會被阻止「孕婦不能蹲下」，就連喝黑糖珍奶、冰抹茶拿鐵或吃三明治都會被規勸「少吃為妙」。不僅如此，查理有保持每天走路1萬步的運動習慣，卻還是有人提醒「孕婦不要走太多！」種種囑咐讓她哭笑不得。

查理明白所有關心都是出自好意，但實在會懷疑孕婦還有什麼能做且不會被碎念的事，一席話不僅道盡百般無奈，更引爆粉絲們的強烈共鳴，紛紛給予回饋力挺「我都當沒聽到，是老娘要生到底關你們屁事！」、「孕婦限制早就過時了」、「保持快樂比較重要」。

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