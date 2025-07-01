令和最強AV事務所 神秘AV新人身分揭曉？

號稱「令和最強AV事務所」8Man，近期強打「神秘AV女優」戀（れん）。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕號稱「令和最強AV事務所」的日本Model Production Eightman（日語：モデルプロダクション エイトマン，簡稱：Eightman Production／EIGHTMAN／8Man／エイトマン），近期強打「神秘AV女優」，官方網站曝光的2張照片也是只露出半張臉，可說神秘感拉滿。

不過，有人經過比對，認為這位名為「戀」（れん）的神祕女優，可能是酒店業績第一的紅牌。

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酒店業績第一的紅牌正巧也叫做「戀」。（翻攝自酒店官網）

從官方發布的照片來看，戀是一名擁有雄偉上圍的爆乳女郎，酒店小姐正好也「胸」氣十足，而且從酒店網站公布的排行榜不難發現，倘若遮住臉蛋上半部，跟8Man發出的神祕女優照片相似度極高，都是皮膚白皙、下巴微尖、唇型豐滿，不少老司機紛紛猜測，酒店第一紅牌應該就是8Man接下來即將帶給AV界的新震撼。

酒店紅牌「戀」遮住半張臉，跟8Man發布的圖片非常相似。（翻攝自酒店官網）

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