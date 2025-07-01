晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

令和最強AV事務所 神秘AV新人身分揭曉？

號稱「令和最強AV事務所」8Man，近期強打「神秘AV女優」戀（れん）。（翻攝自X）號稱「令和最強AV事務所」8Man，近期強打「神秘AV女優」戀（れん）。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕號稱「令和最強AV事務所」的日本Model Production Eightman（日語：モデルプロダクション エイトマン，簡稱：Eightman Production／EIGHTMAN／8Man／エイトマン），近期強打「神秘AV女優」，官方網站曝光的2張照片也是只露出半張臉，可說神秘感拉滿。

不過，有人經過比對，認為這位名為「戀」（れん）的神祕女優，可能是酒店業績第一的紅牌。

酒店業績第一的紅牌正巧也叫做「戀」。（翻攝自酒店官網）酒店業績第一的紅牌正巧也叫做「戀」。（翻攝自酒店官網）

從官方發布的照片來看，戀是一名擁有雄偉上圍的爆乳女郎，酒店小姐正好也「胸」氣十足，而且從酒店網站公布的排行榜不難發現，倘若遮住臉蛋上半部，跟8Man發出的神祕女優照片相似度極高，都是皮膚白皙、下巴微尖、唇型豐滿，不少老司機紛紛猜測，酒店第一紅牌應該就是8Man接下來即將帶給AV界的新震撼。

酒店紅牌「戀」遮住半張臉，跟8Man發布的圖片非常相似。（翻攝自酒店官網）酒店紅牌「戀」遮住半張臉，跟8Man發布的圖片非常相似。（翻攝自酒店官網）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中