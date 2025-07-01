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娛樂 最新消息

前TOKIO成員松岡昌宏 接受採訪一舉動日媒給掌聲

松岡昌宏在TOKIO解散公開式上戴黑色帽子出席。（翻攝自X）松岡昌宏在TOKIO解散公開式上戴黑色帽子出席。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕成軍31年因成員國分太一多次違紀而解散的前「國民團體」TOKIO，日前為國分太一的不當行為道歉，甚至在鏡頭前向媒體深深一鞠躬，表達歉意。因扮演「家政夫三田園」而知名度大漲的松岡昌宏原本頭戴黑色帽子，在鞠躬時他刻意用手遮住頭髮，小小一舉動引來日媒稱讚，並鼓掌給予肯定。

原來松岡昌宏當時頭髮染成金色，他表示「因為金髮不適合（道歉場合），所以就用手遮住」。日前松岡昌宏面對媒體誠懇說：「這次國分太一給大家帶來麻煩，深感抱歉」之後更耐心逐一回答記者提問，回答完問題後，松岡昌宏突然摘下帽子，深深一鞠躬，再次道歉：「對不起。給大家帶來麻煩，我真的很抱歉，非常感謝」，道歉同時他刻意用手遮住頭髮，之後才將帽子戴回頭上。

松岡昌宏（左）上黑柳徹子節目時明顯可見染成金髮。（翻攝自X）松岡昌宏（左）上黑柳徹子節目時明顯可見染成金髮。（翻攝自X）

此一舉動引起日媒熱烈討論，不少記者更給予掌聲肯定。松岡昌宏因工作需求染了金髮，5月7日他上《窗口邊的小荳荳》作者黑柳徹子節目《徹子的房間》時，兩人合照明顯可見松岡昌宏亮眼髮色，日本媒體認為松岡昌宏懂得在道歉時將金髮遮住，雖然只是小動作卻能讓人感受到他道歉的真摯心意，因此在道歉新聞發布會結束後，日本娛樂記者們紛紛鼓掌肯定松岡昌宏的誠摯歉意。

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