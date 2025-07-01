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「苦海女神龍」李翊君出道38年首登小巨蛋 感恩貴人瓊瑤做出這決定

李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李翊君出道38年，唱紅過《苦海女神龍》、《萍聚》等台語及國語經典歌曲，10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」個人專場演唱會，今（1日）出席記者會，在主持人Lulu力拱下，隨便開口清唱就能展現唱功，但她說首次攻蛋壓力還是相當大，近期常常失眠。

過去李翊君常在台北國際會議中心開唱，也常聽到歌迷問她何時唱上小巨蛋，今天她說：「寬宏老闆給我最大支持，找過我好幾次，但我懷疑自己好像還沒準備好，這次是以準備好的心情來唱，也當成歌唱里程碑。」她笑說，大巨蛋都蓋好了，也是時候讓自己登上小巨蛋接受挑戰。

李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）

李翊君唱過不少瓊瑤戲劇歌曲，像是《婉君》、《雪珂》等，被問到小巨蛋演唱會是否會特別安排一段瓊瑤作品橋段，她說：「一定要，瓊瑤阿姨對我來說是非常重要的恩人和貴人，我唱她的主題曲廣為人知，這對我來說很重要的橋段。」

由於李翊君女兒王敏淳也是歌手，被問到女兒有沒有報名當小巨蛋演唱會嘉賓？李翊君說沒有，但女兒有跟她說：「媽，加油！」老公檢場雖沒特別說些打氣話，但他告訴李翊君不要做太有壓力的事，輕鬆過日子，李翊君笑說：「很難。」

李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）李翊君10月4日將首次唱進小巨蛋舉辦個人專場演唱會。（記者潘少棠攝）

李翊君說最大希望是屆時小巨蛋變成萬人KTV，她也會準備近40首歌，透露最容易唱到哭的是近年重新翻紅的《諾言》。演唱會門票7月4日下午3點開賣，購票可洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利商店。

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